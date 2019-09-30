30.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
История, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Адепты Вятровича оскверняют советские воинские захоронения

На украинских военных кладбищах начинают размещать информационные таблички, предупреждающие о якобы недостоверности надписей на памятниках советским воинам.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook киевский журналист Андрей Манчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одна из таких табличек сообщает о количестве братских могил советских воинов и индивидуальных захоронений на конкретно взятом кладбище, однако при этом содержит приписку:

«Идеологические надписи советского периода на надгробных плитах не соответствуют исторической правде.

Фраза «погиб от рук украинско-немецких националистов» – типичный пример навешивания ярлыков и вынесения приговоров советской системой».

«Как работает Министерство Правды. Мертвые не могут встать и ответить», – прокомментировал увиденное Манчук.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что глава неканонической «православной церкви Украины» Епифаний (Думенко) и лидер Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук освятили памятный крест боевикам ОУН-УПА на еврейском кладбище в городе Самбор Львовской области.

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