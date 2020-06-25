Администрация Трампа кардинально меняет американский подход к Косово

25.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Госдеп США приветствовал обвинения, выдвинутые Специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово в отношении «президента» края Хашима Тачи и его подельника Кадри Весели.

Об этом сообщило американское издание Voanews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ресурса, официальный представитель Госдепа США назвал обвинения Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово в адрес Хашима Тачи и Кадри Весели «итогом работы за двадцать лет» и «шагом вперед в процессе правосудия и примирения на Западных Балканах», способным вывести регион «за пределы ужасного периода и присоединить к евроатлантическому сообществу».

Верхушка косовских сепаратистов отреагировала на подобные новости довольно нервно, в частности сам Тачи отказался лететь на переговоры с Александром Вучичем в Вашингтон и на своей странице в фейсбук вывесил герб бандитской «Армии освобождения Косово».

В свою очередь его подельник Весели, лидер созданной полевыми командирами Демократической партии Косово назвал обвинение «политически ангажированным», а кровавую вакханалию, развязанную в крае им и его бандитами – «священной войной».

При этом новоиспеченный «премьер» Косово, экономист Авдула Хоти, не замешанный в кровавых делах, решил взять паузу. Находясь в Брюсселе с переговорами о смягчении визового режима между Косово и ЕС, он сообщил представителю президента США на переговорах между Белградом и Прштиной Ричарду Гренеллу, что в связи с новыми обстоятельствами не поедет в Вашингтон, а вернется в Приштину, «чтобы во всем разобраться».

В свою очередь Гренелл сообщил, что все-таки ждет косовскую сторону в Вашингтоне, где не будет разговоров о политике, но разговоры будут вестись исключительно об экономике.

Далеко не все восприняли эмоции США за чистую монету. Так Содружество семей похищенных и убитых в Косово и Метохии, заявила что не верит в то, что Хашим Тачи и Кадри Весели будут арестованы и назвали обвинительный акт «фарсом и политической игрой Запада».

«Хотя обвинение [прокурора Гаагского трибунала] Карлы дель Понте и [докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы] Дика Марти было предъявлено за преступления, совершенные в «Желтом доме» (подпольной клинике, где албанские боевики, при непосредственном участии Тачи, убивали и препарировали на органы своих жертв – ред.), годы сделали свое дело, и все улики о «Желтом доме» были уничтожены, – заявили представители Содружества. – У нас есть веские доказательства – кости в крематории и карьере в Клечке и на Радоническом озере, преступник Фатмир Лимай, командир «Армии освобождения Косово» (UCK) в 1998 году держал лагеря для сербов в Клечке, Лапушнике и Ликовце. Харадинай является создателем братской могилы сербов в 1998 году на Радоническом озере.

Без обвинительного заключения в отношении всей UCK не будет справедливости для сербских и косовских жертв».

Как уже писал «ПолитНавигатор», обвинения против Тачи и Весели свидетельствуют лишь о том, что в рамках европейского правосудия работают квалифицированные юристы, пытающиеся следовать букве закона, однако при вынесении решений преступникам срабатывают геополитические резоны. Так что вполне возможно, что по итогу нового процесса Тачи и Весели будут оправданы, юридически очищены от совершенных ими злодеяний и снова станут рукопожатными партнерами Запада.