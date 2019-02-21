Адмирал, спасший Крым для России вопреки приказу Кремля, – пример для патриотов

21.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Примером для всех патриотов России должна стать история адмирала Игоря Касатонова, который после распада СССР отказался выполнять указание Бориса Ельцина о сдаче Черноморского флота Украине, тем самым, заложив основу для возвращения Крыма в 2014 году.

Об этом в своем блоге рассуждает московский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слушал я вчера адмирала Игоря Касатонова, который рассказывал о том, как вместо веленной сдачи флота Украине он сделал Черноморский флот субъектом, с которым Ельцину и Кравчуку пришлось считаться.

И вот о чем думал.

В нормальные времена надо быть государственником. Надо быть государственником, чтобы времена из нормальных не превратились в смутные.

А вот в смутные времена нельзя быть государственником. В смуту преступно быть государственником.

В смутные времена нужно быть государством. Воплощать в себе государство. Осуществлять через себя государство.

При установке на то, что «там наверху виднее» всё катится в тар-тарараы. В смуту приемлема только установка «государство – это я». Делай, что можешь и осуществляй государственный принцип через себя», – рассуждает Холмогоров.