«Адресуем натовцам озабоченности концентрацией войск на западных границах» – генсек ОДКБ

Максим Столяров.  
21.10.2026 19:58
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, ОДКБ, Политика, Россия, Украина


Руководство Белоруссии предпринимает активные шаги, чтобы купировать вызовы и угрозы со стороны НАТО на западных границах.

Об этом на брифинге в Москве заявил представляющий Киргизию генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Белоруссии предпринимает активные шаги, чтобы купировать вызовы и угрозы со стороны НАТО на...

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«Направление Запад — очень важное. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день оно более актуальное, чем то, что происходит сейчас в Центральной Азии. Я совсем недавно по приглашению Совбеза РБ посетил отдельные участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ.

Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьёзный фактор. Идёт активное строительство фортификационных сооружений на другой стороне.

Конечно же, мы внимательно наблюдаем то, что происходит. Мы, как организаторы договора о коллективной безопасности, отмечаем эти вопросы и, адресуем эти вопросы нашим коллегам», – сказал Масадыков.

При этом он добавил, что ОДКБ — это оборонительная военно-политическая организация с ударением на слове «политическая».

«Никогда в истории ОДКБ мы не совершали никаких агрессий и не собираемся этого делать. Поэтому мы пытаемся адресовать наши озабоченности, не только странам-членам ОДКБ, но и странам, которые граничат с зонами нашей ответственности.

Поэтому, в Беларуси очень важный передовой фланг. И я думаю, что руководство Беларуси, мудрый подход Лукашенко и всего руководства, они предпринимают очень много активных шагов, чтобы купировать эти возможные угрозы и вызовы на стадии зарождения», – подчеркнул генсек ОДКБ.

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