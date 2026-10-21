«Адресуем натовцам озабоченности концентрацией войск на западных границах» – генсек ОДКБ
Руководство Белоруссии предпринимает активные шаги, чтобы купировать вызовы и угрозы со стороны НАТО на западных границах.
Об этом на брифинге в Москве заявил представляющий Киргизию генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Направление Запад — очень важное. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день оно более актуальное, чем то, что происходит сейчас в Центральной Азии. Я совсем недавно по приглашению Совбеза РБ посетил отдельные участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ.
Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьёзный фактор. Идёт активное строительство фортификационных сооружений на другой стороне.
Конечно же, мы внимательно наблюдаем то, что происходит. Мы, как организаторы договора о коллективной безопасности, отмечаем эти вопросы и, адресуем эти вопросы нашим коллегам», – сказал Масадыков.
При этом он добавил, что ОДКБ — это оборонительная военно-политическая организация с ударением на слове «политическая».
«Никогда в истории ОДКБ мы не совершали никаких агрессий и не собираемся этого делать. Поэтому мы пытаемся адресовать наши озабоченности, не только странам-членам ОДКБ, но и странам, которые граничат с зонами нашей ответственности.
Поэтому, в Беларуси очень важный передовой фланг. И я думаю, что руководство Беларуси, мудрый подход Лукашенко и всего руководства, они предпринимают очень много активных шагов, чтобы купировать эти возможные угрозы и вызовы на стадии зарождения», – подчеркнул генсек ОДКБ.
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