Руководство Белоруссии предпринимает активные шаги, чтобы купировать вызовы и угрозы со стороны НАТО на западных границах.

Об этом на брифинге в Москве заявил представляющий Киргизию генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Направление Запад — очень важное. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день оно более актуальное, чем то, что происходит сейчас в Центральной Азии. Я совсем недавно по приглашению Совбеза РБ посетил отдельные участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ.

Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьёзный фактор. Идёт активное строительство фортификационных сооружений на другой стороне.

Конечно же, мы внимательно наблюдаем то, что происходит. Мы, как организаторы договора о коллективной безопасности, отмечаем эти вопросы и, адресуем эти вопросы нашим коллегам», – сказал Масадыков.