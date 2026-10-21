Даже если будут какие-то мирные договорённости, после передышки война вспыхнет с ещё большей силой и уже затронет и Белоруссию.

Об этом в эфире радио «КП Новороссия» в беседе с экс-спикером армии ДНР полковником Эдуардом Басуриным заявил замполит подразделения МО РФ Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал новость о том, что Александр Лукашенко поставил задачу развивать в Белоруссии народное ополчение.

«Народное ополчение — это очень хорошо, пусть развивают, если белорусы сейчас, как ближайшие и, кроме северных корейцев, единственные партнёры РФ, будут укреплять и свой военный потенциал, и идеологический потенциал. И сейчас просто на примере России они должны понять и, видимо, уже поняли о том, что война неизбежно их коснётся. Она, собственно говоря, их и коснулась. Эта война. А вот если война будет ещё более серьёзнее, то она точно их коснётся, им придётся, их обязательно затронет. Это очень хорошо, если там очень серьёзное такое отношение пошло к народному ополчению, добровольческому движению, то же самое, что в России. Я думаю, что и России, и Белоруссии необходимо – каждый на своей территории и совместно – проводить учения и добровольческих подразделений, и армейских подразделений, всех подразделений», – сказал замполит.

«Потому что я не верю, что эта война закончится. Даже если будут какие-то договорённости, мы должны будем понимать, что это всё временная часть. Нас никто в покое не оставит. Я это постоянно говорю, чтобы не было розовых очков на глазах, и чтобы люди не смотрели на этот мир в букетном формате, чтобы все понимали прекрасно, что нас окружают недружественные нам страны, включая наше пресловутое ОДКБ и т.д.», – добавил Ивлев.

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