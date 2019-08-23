Адвокат еще раз озвучил претензии к чиновникам российского консульства в Одессе

23.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинский адвокат Валентин Рыбин, оказывающий помощь жертвам политических репрессий киевского режима, в очередной раз высказал недовольство работой сотрудников Генерального консульства РФ в Одессе.

Об этом защитник заявил в интервью «Московскому комсомольцу», отвечая на вопрос, действительно ли от недавно освобожденного под залог российского гражданина Евгения Мефёдова в российском консульстве в Одессе потребовали деньги и предложили заплатить 80 евро за оформление паспорта.

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«Не то чтобы прямо требовали. Но смысл от этого не меняется. Сотрудники генконсульства РФ в Одессе за пять лет не оказали должного внимания не только Мефёдову, но и другим гражданам РФ, находящимся в украинских тюрьмах. Когда суд определил Мефёдову сумму залога, я позвонил в консульство и попросил помочь. Мне было отказано. Когда Мефёдов вышел из тюрьмы, я опять звонил в консульство и просил его приютить, потому что у него не было денег даже на проживание. И мне также было отказано», – утверждает адвокат.

По его словам, на следующий день Мефёдов сам пришел в консульство и попросил оформить ему документы, чтобы он мог снять квартиру или поселиться в гостинице.

«И ему сказали, что документы будут оформляться до октября и стоит это 30 евро, если долго, и 80 евро, если быстро. Они зашевелились, только когда скандал набрал обороты. И тут же сообщили, что уже все готово и можно приходить за паспортом. А могли же сделать это сразу. Они могли и залог внести, и передачи ему передавать, то есть делать все то, что делают украинские консулы в РФ в отношении своих граждан. Украинские консулы и передачи оплачивают, и посещают своих граждан с консульскими визитами, интересуются их судьбой, ведут переписку», – сказал Рыбин.

Он также говорит, что его подзащитный сейчас находится в Николаеве, где пройдет судебное заседание по очередному изменению ему меры пресечения.

«Это уже процедура юридического оформления для участия в обмене. После этого он будет доставлен в пункт сбора, где, возможно, в ближайшее время произойдет обмен», – добавил юрист.

»Сейчас он отпущен под залог с запретом покидать формальное место своего проживания в Одессе. Чтобы он легально мог покинуть Украину, нужно решение суда», – уточнил Рыбин.

По его информации, обмен произойдет в самое ближайшее время.

Напомним, что Мефёдов едва не сгорел в одесском Доме профсоюзов во время атаки праворадикалов-майданщиков 2 мая 2014 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», пробывший пять лет за решеткой, несмотря на оправдательный приговор, Мефёдов вышел на свободу под залог. Вместе с ним также был освобожден еще один активист Куликова поля Сергей Долженков.