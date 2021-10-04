Адвокат казахского русофила: «Тайчибекову грозят два новых срока, возможно, его хотят убить»

04.10.2021 22:35 (Мск), Алма-Ата, Алексей Топоров

Власти Казахстана отклонили ходатайство адвокатов Ермека Тайчибекова о прекращении в отношении него нового уголовного дела об оскорблении чести и достоинства судьи, заявив, что его «вина доказана полностью».

Новые обвинения вдобавок к уже имеющемуся приговору, могут обернуться казахскому русофилу сроком в 12 лет колонии строгого режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отказ в прекращении уголовного преследования Тайчибекова, направленное адвокатами политического узника казахстанского режима Галымом Нурпеисовым и Оксаной Буряк, был дан старшим следователем по ОВДСУ ДП Павлодарской области, капитаном полиции Нургалиевым.

«Расследованием уголовного дела вина подозреваемого Тайчибекова Е.К. в инкриминируемом ему деянии доказана полностью, – говорится в постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства. – Собранные в ходе досудебного расследования доказательства, изобличают Тайчибекова Е.К. и свидетельствуют о доказанности вины в совершении уголовного правонарушения».

«Ермека хотят уничтожить! – прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» один из авторов ходатайства Галым Нурпеисов. – Ему вменяют сейчас распространение заведомо ложных сведений – 274 статью, и распространение порнографических материалов – это у нас здесь 311 статья. Суть такова, якобы под ником Ермек Тайчибеков было распространено видео, где судья Павлодарского специализированного суда по уголовным делам занимается оральным сексом с другим мужчиной. И это произошло то ли в 2018-ом, то ли в 20819-ом году, и дело до поры лежало на полке».

По словам защитника, в «доказательство» виновности Тачибекова был представлен скриншот скандального видео, где даже не был указан id страницы, с которой оно рассылалось. Сам Ермек отрицает свое какое-либо отношение к его распространению.

«Но мы уже понимаем, что механизм запущен, и там грозит то ли до семи, то ли до восьми лет лишения свободы. У него уже приговор есть, сейчас запускают еще и этот процесс, он также пройдет в ускоренном режиме, Ермеку дадут лет пять, я так думаю, и с учетом того, что ему уже дали семь лет, то по совокупности приговоров ему еще три года добавят. Так и десять лет получится. А там же выделено еще одно уголовное дело, направленное в Комитет национальной безопасности (КНБ) – за оскорбление Назарбаева, Ермек в свое время назвал его маразматиком. И это ему может грозить сроком до пяти лет. То есть, к десяти годам добавят еще два – три. И вот вам, пожалуйста, двенадцать – тринадцать лет строго режима. Я считаю, что парня просто хотят убить, есть кто-то там во власти, кто хочет этого, и я просто боюсь, что если он там будет находиться, то ему создадут такие условия, что он не то что здоровье потеряет, а может и жизнь потерять», – говорит Галым Нурпеисов.

Ермек Тайчибеков – последовательный пророссийский общественный деятель и правозащитник Казахстана. Выступает за возрождение единой страны в форме Российской империи или СССР, подал в парламент Казахстана собравшую 200 тысяч подписей петицию о придании русскому языку статуса государственного (на сегодняшний день за русским языком в Казахстане закреплен статус официального языка).

Называет тех казахов, что выступают против интеграции с Россией «сепаратистами», напоминает, что русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации, считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает ЛНР и ДНР.

Имеет финансовое образование, работал в банках, вел бизнес. В ноябре 2015 года был арестован, а в декабре того же года осужден на четыре года по обвинению в «разжигании межнациональной розни».

Тайчибекова пытались признать невменяемым, но экспертиза показала, что он дееспособен и психически адекватен. Через два года вышел по УДО.

Комитет финансового мониторинга Министерства финансов и Генеральная прокуратура Республики Казахстан наложили на Тайчибекова пожизненные санкции: ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать в госструктурах, официально получать материальную помощь.

Имущество активиста было конфисковано и изъято в счёт государства, он находится в «черном списке» банков Казахстана, в регистрирующих органах, как лицо, «финансирующее международный терроризм» (поддержка ЛДНР).

После освобождения разочаровался во внешней политике России и сконцентрировался на консультационной защите прав русского населения Казахстана и борьбой с коррупцией и произволом органов власти в отношении своих соплеменников.

В сентябре прошлого года Ермек Тайчибеков был арестован в Алма-Ате за активность в соцсетях, интервью российскому порталу Украина.ру и израильскому телеканалу ITON TV.