Адвокат «хизбов» пожаловался на преследования властей

11.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Минюст России потребовал от «Крымской центральной коллегии адвокатов» исключить из числа учредителей и членов адвоката террористов из «Хизб-ут-Тахрир» Эмиля Курбединова.

На это сам Курбединов пожаловался в видео, которое он разместил на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что я являюсь адвокатом-экстремистом мне дано время до 1 марта покинуть ряды адвокатской коллегии, потому что лица, привлекаемые по экстремистским статьям не могут быть учредителями и членами некоммерческих организаций», – сказал Курбединов.

Он полагает, что его преследуют как неугодного.

«За одну административку адвоката могут выкинуть из коллегии адвокатов. Это очень опасный прецедент. Под угрозой вся коллегия. Если ее председатель не исполнит это решение, Министерство юстиции может потребовать ее ликвидации. Я понимаю, с чьей подачи это делается. Минюст — только инструмент в этой нечестной игре», – сказал Курбединов.

В декабре Курбединов отбыл 5 суток ареста из-за публикации символики запрещенной группировки в соцсетях. Его защищали 12 адвокатов и юристов – многие из них раньше участвовали в процессах по делам, связанным с запрещенными в РФ меджлисом и исламистской экстремистской организацией «Хизб-ут-Тахрир».

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в муфтияте Крыма отмежевались от антироссийских экстремистов из Хизб ут-Тахрир.