Муфтият Крыма отмежевался от антироссийских экстремистов

08.12.2018

Адвоката активистов Хизб ут-Тахрир Эмиля Курбединова, который сам является сторонником этой экстремистской организации, нельзя представлять как носителя национальной идеологии крымских татар.

Об этом в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они называют членов Хизб ут-Тахрир крымско-татарскими активистами. Но согласно идеологии этой партии, они вообще не признают национальные различия. Поэтому они не могут быть активистами национального движения. Они используют это как прикрытие, чтобы заявлять СМИ и политикам, которые пытаются использовать любую возможность давить на РФ, что якобы здесь притесняют крымских татар», – сказал Исмаилов.

По его словам, Хизб ут-Тахрир — это политическая партия, которая прикрывается религиозной терминологией и символикой.

«Они сами об этом говорят. Они не придают значения территориальным и культурным особенностям народа. Они пытаются построить утопическое единое государство, которое приравняет всех мусульман. Но Ислам не размывает границы. Поэтому мы называем их сектой. Они провоцируют межнациональные конфликты, а недобросовестные политики их используют», – отметил заместитель муфтия.

Он напомнил, что исламские секты, пользовавшиеся иммунитетом при Украине, с молчаливого согласия правоохранительных органов и властей были внедрены в крымско-татарскую среду. На полуострове действовало 48 независимых общин, представлявших 5 радикальных течений в Исламе. Они финансово поддерживались из-за рубежа и готовились как платформа для провокаций

«Сейчас они используют все эти одиночные пикеты как инфоповод, который нужно снять на смартфон и приложить к отчетам. Влияния они не имеют. Их цель — разжечь здесь гражданскую войну, поднять крымских татар, чтобы они выступили против российской власти. Такого мы не замечаем. Они бессильны. Положительные тенденции привлекают больше, чем деструктивные слова. Пустые люди издают много звона», – резюмировал Исмаилов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, адвоката “хизбов” Эмиля Курбединов в Крыму арестовали на 5 суток.

Также мы рассказывали, что боевики меджлиса ворвались к муфтию, признавшему российский Крым.

Читайте также: Москаль рассказал о роли крымских татар в потере Украиной Крыма