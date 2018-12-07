Адвоката “хизбов” в Крыму арестовали на 5 суток

07.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Адвоката террористов из «Хизб-ут-Тахрир» Эмиля Курбединова арестовали на 5 суток из-за публикации символики запрещенной группировки в соцсетях.

Соответствующее решение вынес сегодня судья Киевского райсуда Симферополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистам адвокат заявил, что не считает себя виноватым и пообещал вновь публиковать то, что захочет.

«Я буду постить то, что считаю нужным, то, что считаю не запрещенным. Это мое право и мое дело. Никто мне не может указывать, что мне постить и что говорить», – заявил Курбединов.

До этого его защита, состоящая из 12 адвокатов, пустила в ход «тяжелую артиллерию» и устроила троллинг судьи. Они потребовали вести заседание на крымско-татарском языке, который вместе с русским и украинским является государственным в Республике Крым, но судья отказал им в ходатайстве.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что накануне Курбединова на заседании защищали 12 адвокатов и юристов – многие из них раньше участвовали в процессах по делам, связанным с запрещенными в РФ меджлисом и исламистской организацией «Хизб-ут-Тахрир».