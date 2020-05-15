Адвоката сербского героя Радована Караджича жестоко избили оппозиционеры

15.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Известный сербский адвокат Горан Петрониевич и экс-председатель Апелляционного суда города Нови-Сад, ныне пенсионер Новица Пекович были сильно избиты четырьмя оппозиционно настроенными дебоширами и попали в больницу.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Горан Петрониевич

Шестидесятилетний адвокат Горан Петрониевич – известный в Сербии юрист, который в 90-е отстаивал интересы сербов в Косово, а впоследствии защищал легендарного лидера боснийских сербов Радована Караджича в Гаагском судилище.

Новица Пекович до выхода на пенсию

Накануне вечером он встретился со своим давним приятелем, в прошлом судьей, а ныне пенсионером, семидесятилетним Новицей Пековичем. Друзья отправились в одно из заведений сербской столицы, расположенном в центральном районе Врачар на улице Негошевой.

К сожалению «соседями» двух юристов стала шумная копания, которая сидела в палисаднике заведения, распевала песни и выкрикивала оскорбительные кричалки в адрес руководства Сербии.

В конечном итоге кто-то из граждан вызвал полицию, и подъехавший экипаж попросил возмутителей спокойствия выйти и не мешать отдыхающим. Когда полицейские выводили крикунов, Петрониевич и Пекович вслух заметили, что это очень хорошо, и шумные оппозиционеры всем надоели.

Однако, спустя какое-то время, когда полицейские ушли, хулиганы со стороны улицы перелезли через ограду палисадника, вломились в кафе и начали избивать двух пожилых юристов, используя стулья и столы.

В результате Петрониевич и Пекович получили серьезные повреждения и были доставлены в Центр неотложной помощи. По словам потерпевших, они не знали тех, кто напал на них.

По горячим следам белградская полиция задержала четверых оппозиционных хулиганов, которые пока помещены под стражу на 48 часов. При этом Ассоциация адвокатов Сербии обратила внимание, что накануне произошедшего инцидента лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Сербии, оппозиционер-фрик Чедомир Йованович, недавно ставший помощником хорватского члена Президиума БиГ Желько Комшича и почетным жителем кантона Сараево, напал с оскорблениями и обвинениями на Петрониевича в одном из телеэфиров. В своем заявлении профессиональная Ассоциация отмечает, что «у нее нет данных, на основании которых они могли бы связать инцидент с заявлениями депутата ЛДП Чедомира Йовановича, но все же предупреждает, что такие заявления, которые можно квалифицировать как разжигание ненависти, приводят к эскалации насилия».