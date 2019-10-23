Адвокаты американского нациста пригрозили Зе-команде злыми беспорядками

23.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть, по требованию Америки захватившая гражданина США и боевика «АТО» Крейга Ленга, обвинённого в двойном убийстве, отказывается предоставить арестованному политическое убежище.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Адвокат Крейга Ленга Дмитрий Моргун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в лице власти очень хотела его арестовать. Сейчас ему определён судебный арест до 6 декабря 2019 года, потом будет пересмотр в первой инстанции и вопрос необходимости в этом основании.

Нас обескуражило, что Крейг, пребывая в СИЗО, обратился к администрации СИЗО с правом отправления письма в миграционную службу с просьбой предоставить ему необходимую защиты от власти США. Это его абсолютное конституционное право – обратиться к любой власти Украины, чтобы получить защиту.

Когда я обратился с адвокатским запросом в СИЗО и попросил их предоставить сопроводительный документ этого запроса, мне в СИЗО просто отдали весь пакет документов, которые направлял Ленг в миграционную службу. Они не выполнили его фундаментальное право на переписку, придержали его документы, чтобы он не мог обратиться за помощью.

В суде прокурор показывал документ, что он не обращался в эти органы. То есть эта акция была спланирована, чтобы сказать, что нет обращения», – сказал он.

В свою очередь адвокат Олег Вермиенко пригрозил действующей украинской власти протестами, если Киев пойдёт на поводу у США и выдаст Крейга Ленга.

«Вопрос смертной казни на Украине поднялся в прошлом году, когда выдали воевавшего чеченца. Я, как правозащитник и юрист, приходил на мирный митинг, который был на следующий день после того, как его незаконно выдали.

Пришло много ветеранов, участников боевых действий, и люди были настолько злы, что разобрали мостовую и вынесли все окна на втором этаже генпрокуратуры. Вот к чему приводит нивелирование прав человека.

Я исключительно за мирные протесты, но власть должна понимать, что самовольное нарушение права на жизнь и любых других фундаментальных прав человека, может вызвать неожиданную реакцию у общества.

И потому я предупреждаю горячие головы, которые хотят выслужиться перед Трампом и Америкой, прежде всего думать о правах человека и международных обязательствах Украины, и ценности, которые существуют в правовой Украине», – потребовал защитник нациста, добавив, что Украина, согласно статье 2 Евроконвенции по правам человека, не имеет права совершать действия, следствием которых может быть лишение жизни человека.