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08.11.2021 12:08
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Грузия, Дзен, Криминал, Политика, Украина
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Адвокаты Саакашвили боятся, что тому отомстят воры в законе

Новости УкраиныПроцесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного после нелегального въезда в страну, начнется...

Процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного после нелегального въезда в страну, начнется в ноябре 2021 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.

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По его словам, в городском суде Тбилиси находятся два дела о незаконном пересечении границы.

«Министерство юстиции говорит, что процесс будет идти не в зале суда, а в тюрьме. У нас нет надежды, что мы добьемся правосудия в Грузии, потому что судебная система находится в руках Бидзины Иванишвили. Мы не ожидаем здесь успеха, но намерены довести дела до Страсбурга и уже там бороться за права Михаила Саакашвили», – сказал юрист.

При этом защита против перевода в тюремную больницу Саакашвили, здоровье которого, как утверждают его сторонники, пошатнулось после якобы объявленной им голодовки.

«В пенитенциарном учреждении шесть корпусов, там находятся преступники, осужденные по ряду уголовных статей. Обеспечить безопасность в таких условиях просто невозможно. Вы же знаете, что Михаил Саакашвили стал реформатором грузинской полиции, боролся с организованной преступностью, в том числе с ворами в законе. Нахождение его в этом учреждении несет множество рисков. Именно поэтому мы требуем перевода в частную клинику», – заявил Басилая.

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