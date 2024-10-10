Адыгея впервые подверглась массовому налету беспилотников ВСУ
Минувшей ночью массированному налету вражеских беспилотников подверглась Адыгея. Целью атак были воинские части, в частности, аэродром рядом с Майкопом. Военную авиацию успели вовремя поднять в небо, сообщают очевидцы.
Уже традиционно нашлись нерадивые граждане, снимавшие работу ПВО – сейчас кадры смакует украинская пропаганда. Отбой по опасности в регионе до сих пор не объявлен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС.
Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым», – сообщил губернатор Мурат Кумпилов.
По данным Минобороны, всего над Краснодарским краем за ночь сбито 47 дронов противника.
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