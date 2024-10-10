Адыгея впервые подверглась массовому налету беспилотников ВСУ

Михаил Рябов.  
10.10.2024 08:06
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Происшествия, Россия, Сюжет дня


Минувшей ночью массированному налету вражеских беспилотников подверглась Адыгея. Целью атак были воинские части, в частности, аэродром рядом с Майкопом. Военную авиацию успели вовремя поднять в небо, сообщают очевидцы.

Уже традиционно нашлись нерадивые граждане, снимавшие работу ПВО – сейчас кадры смакует украинская пропаганда. Отбой по опасности в регионе до сих пор не объявлен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью массированному налету вражеских беспилотников подверглась Адыгея. Целью атак были воинские части, в...

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«Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС.

Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым», – сообщил губернатор Мурат Кумпилов.

По данным Минобороны, всего над Краснодарским краем за ночь сбито 47 дронов противника.

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