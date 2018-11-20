Аэрофлот забрал VIP-статус у либерала, утверждавшего, что на Майдане нет фашистов

20.11.2018, Москва, Максим Карпенко

«Аэрофлот» лишил российского блогера-либерала Дмитрия Алешковского заработанных баллов по бонусной программе из-за критики руководства предприятия.

Так, накануне Алешковский в своем блоге разместил скан-копию приказа гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, которым он запретил пользоваться в офисах компании мобильными телефонами, способными вести фото и видеосъемку.

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Вчера на электронную почту Алешковского пришло письмо от «Аэрофлота», уведомляющее о снятии бонусов.

«Доводим до вашего сведения, что в связи с публикацией негативных высказываний в адрес ПАО «Аэрофлот» с вашей стороны, на основании Правил программы «Аэропорт Бонус» решением руководства авиакомпании Ваш счет в программе «Аэрофлот Бонус» закрыт, Платиновый уровень недействителен. А также понижен уровень счета подарочной карты», – говорится в сообщении.

Алешковский назвал это цензурой со стороны руководства авиакомпании.

«Вы вообще слышали про 29-ю статью Конституции? Там черным по белому написано. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается», – написал Алешковский.

Блогер пообещал обратиться в суд с требованием восстановить его в правах и отвел на это «Аэрофлоту» три дня. Позже он уточнил, что «золотой карты» авиакомпании была лишена и его жена.

Ранее Алешковский посетил постмайданный Киев и заявил, что увидел там не «фашистов» и бандеровцев, а «прекрасных и добродушных людей».

«Пока разнообразные «официальные» эксперты и пропагандоны, а также вторящие им диванные эксперты рассказывают массовому слушателю/зрителю/читателю о том, что Киев наполнен фашистами и бандеровцами, которые ущемляют русскоязычных в правах и вообще творят ужас и беспредел, на самом деле в Киеве все тихо и спокойно, тут прекрасные и добродушные люди, которые едины в своем порыве защищать свою родину от уничтожения. И, что совершенно точно, все они знают, что уничтожает их родину, не народ России (невзирая на его почти поголовное зомбирование), а его руководство», – утверждал Алешковский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в небе над Московской областью из-за ошибки пилотов едва не столкнулись два пассажирских самолета.