«Аэрофлот» отказался признавать Москву городом-героем

14.03.2019, Москва, Максим Карпенко

«Аэрофлот» на международных рейсах перестал называть Москву городом-героем. Об этом в своем блоге рассказал российский политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мартынов рассказал случай, который произошел я с ним во время перелета из Израиля в Россию.

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«За 25 мин до посадки лайнера «Аэрофлота» Тель-Авив – Москва старшая стюардесса по громкой связи сообщает текст, мол «начинаем посадку и скоро приземлимся в городе Москве»…

Я часто летаю и уже на автомате слуховые рефлексы «Аэрофлота». Просто городе? Не городе-герое, столице нашей Родины?

Зову стюардессу и резонно спрашиваю: «Почему это вы не признаете Москву городом-героем больше?». Вы бы видели это кино. Ко мне подошли все из экипажа, кроме, наверное, командира, который был за штурвалом, и даже предъявили некое письменное указание с утвержденным текстом от дирекции «Аэрофлота», мол, что дали, то и читаем…

Таким образом компания «Аэрофлот» отказывает Городу-Герою Москве в его заслуженном статусе на международных рейсах!!! Ну, это же полный абзац, товарищи! Я очень скептически относился к критике «Аэрофлота», но тут прямо задело.

Какая-то сволочь в дирекции посчитала, что не нужно поминать героический статус Москвы. Зачем, типа нервировать, интуристов? О какой мягкой силе вы все тут? О каком уважении к нам, если у….ки среди райтеров и тех гондонов, кто согласовал в «Аэрофлоте», так вот решают, что надо слышать пассажирам главной авиакомпании России», – пишет Мартынов.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» лишил российского блогера-либерала Дмитрия Алешковского заработанных баллов по бонусной программе из-за критики руководства предприятия.