Аферист Кох поставил себя на место рядового грузина – и расстроился

Елена Острякова.  
22.10.2024 16:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Грузия, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Грузинская оппозиция «с треском» проиграет предстоящие парламентские выборы партии власти.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузинская оппозиция «с треском» проиграет предстоящие парламентские выборы партии власти. Об этом сбежавший в...

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«Экономика в Грузии, насколько я понимаю, растет. Людей этот курс устраивает. То, что у них возникают проблемы со вступлением в европейское сообщество, то это и воспринималось грузинами как некая далекая и почти несбыточная мечта.

А Россия – это угроза серьезная, и она прям здесь, рядом, сейчас», – рассуждал он.

В пользу власти, по его мнению, играет и наметившаяся реальная нормализация отношений с Абхазией и Южной Осетией. А оппозиция эту перспективу перечеркнет и поставит страну под угрозу нового конфликта с Россией.

«Какие-то призрачные перспективы по вступлению в ЕС, которое не очень понятно, нужно ли оно Грузии, особенно в отсутствие общей границы. Моя-то точка зрения, что Грузия должна быть в ЕС и продвигать резкий антироссийский дискурс, но я пытаюсь поставить себя на место обычного рядового грузина и посмотреть на ситуацию его глазами», – грустно заключил Кох.

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