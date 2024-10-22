Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Грузинская оппозиция «с треском» проиграет предстоящие парламентские выборы партии власти.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Экономика в Грузии, насколько я понимаю, растет. Людей этот курс устраивает. То, что у них возникают проблемы со вступлением в европейское сообщество, то это и воспринималось грузинами как некая далекая и почти несбыточная мечта. А Россия – это угроза серьезная, и она прям здесь, рядом, сейчас», – рассуждал он.

В пользу власти, по его мнению, играет и наметившаяся реальная нормализация отношений с Абхазией и Южной Осетией. А оппозиция эту перспективу перечеркнет и поставит страну под угрозу нового конфликта с Россией.

«Какие-то призрачные перспективы по вступлению в ЕС, которое не очень понятно, нужно ли оно Грузии, особенно в отсутствие общей границы. Моя-то точка зрения, что Грузия должна быть в ЕС и продвигать резкий антироссийский дискурс, но я пытаюсь поставить себя на место обычного рядового грузина и посмотреть на ситуацию его глазами», – грустно заключил Кох.