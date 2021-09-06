Афганистан: Опасная игра Эрдогана

06.09.2021 12:35 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Первые попытки Турции сохранить своё военное присутствие в Афганистане, как мы знаем, провалились, но президент Эрдоган сейчас предпринимает все усилия, чтобы остаться в Кабуле и использовать страну в дальнейшем как трамплин для своей экспансии в бывшую советскую Среднюю Азию с юга. В этих целях в стране осталось посольство Турции, несмотря на то, что она входит в НАТО, а также прорабатывается соглашение между Анкарой и руководством «Талибана».

Напомним, что первоначально неоосманисты предполагали оставить крупный военный контингент в виде 24 тысяч турецких военнослужащих с целью поддержки и координации действий создаваемого «Северного Альянса» из числа исламских террористических организаций, поддерживаемых американскими и западными спецслужбами. Кроме того, в ставке новоявленного султана предполагали территориально расчленить Афганистан и создать марионеточное образование «Южный Туркестан» из числа местных узбеков, таджиков, туркмен, киргизов и казахов.

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Но эти планы натолкнулись на жесткое сопротивление талибов, которые заявили, что любые военные НАТО, в том числе и турецкие, после 31 августа будут расцениваться как оккупанты с соответствующими последствиями. После этого Анкара попыталась добиться сохранения своих военных хотя бы в аэропорту Кабула, чтобы иметь плацдарм для наращивания своих сил в будущем.

Правда, и этот номер не прошел, и официальный представитель «Талибана» заявил, что более нет необходимости в присутствии турецких военнослужащих на территории аэропорта Кабула. В итоге они вынуждены были 28 августа очистить афганскую воздушную гавань и удалиться на родину, где их встречали цветами. Казалось бы, фиаско, но Анкара и после этого, подталкиваемая Вашингтоном и Лондоном, стремится изо всех сил вернуться обратно.

В частности, речь идет о попытках вновь закрепиться в аэропорту Кабула. Так, представители стран G7, а также Турции и Катара в понедельник, 30 августа, обсуждали будущее этой воздушной гавани после завершения вывода оттуда войск США. И главная роль в операции по возвращения контроля НАТО за этой стратегической точкой отведена как раз Эрдогану. Только теперь это обставляется мирными целями и обряжается в добрососедские одёжки.

Сейчас руководству талибов подсовывают сладкую пилюлю и обещания признания в обмен на уступки в деле управления аэропортом. Так, западное издание The Middle East Eye публикует подробности сделки между Турцией и «Талибаном», к достижению которой якобы близки стороны. По данным ресурса Анкара в рамках соглашения обязуется признать исламское движение, пришедшее к власти, в качестве законного правительства Афганистана, но в обмен на это Турция и Катар будут управлять аэропортом Кабула совместно.

Если талибы согласятся на такой шаг, то безопасность воздушной гавани будет обеспечивать частная военная компания (турецкая SADAT). При этом военнослужащие турецкого спецназа, действующие в штатском, будут обеспечивать безопасность турецкого технического персонала, не покидая периметр аэропорта Кабула. Предполагается, что такой договор будет заключен в ближайшее время.

В случае осуществления такого варианта талибы заложат в фундамент своей власти настоящую бомбу, так как Турция в этом случае будет проводником американского и британского влияния в стране и в регионе и будет наращивать своё присутствие, а также финансировать и направлять действия других исламских террористических группировок, созданных в своё время при участии ЦРУ.

Если «Талибану» не удастся справиться с сопротивлением в Панджере, то Анкара незамедлительно постарается восстановить «Северный Альянс» и консолидировать антиталибские силы в стране. А это уже реальная опасность затягивания кровопролитной войны, в чем и был заинтересован Вашингтон, планируя вывод своих войск из страны.

Помимо прочего, посольство Турции в Афганистане и кабульский аэропорт под контролем Анкары станут форпостом сопротивления против усиления влияния Китая в стране и мобилизации уйгурских сепаратистов в лице боевиков Исламского движения Восточного Туркестана. Поэтому все прочие соглашения «Талибана» с КНР, Ираном и Россией могут повиснуть в воздухе в случае такого усиления позиций пантюркистов в столице страны.

Параллельно с этим Анкара показывает зубы Европейскому Союзу, отказываясь принимать у себя афганских беженцев, перекладывая весь груз ответственности на своих союзников по «Армии Турана» и Организации тюркских государств. Не зря министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Масом в минувшее воскресенье заявил следующее:

«Мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязанности в вопросах миграции. Не может быть и речи о том, чтобы мы взяли на себя дополнительное бремя беженцев».

До этого заявления, Эрдоган, чтобы не засорять Анатолию беженцами, направил несколько тысяч афганцев, среди которых было много тюрок, в Азербайджан. Эта партия коллаборационистов проходила по американской квоте, но руководство Турции решило сплавить их в Баку, причем для заселения территорий в Нагорном Карабахе, отбитых у армян во время последней войны.

Вот что пишет об этом известный блогер и военный корреспондент Семён Пегов в своём телеграм-канале:

«Поскольку сами азербайджанцы отнюдь не испытывают радости от прибытия такого количества иностранцев на их благополучную родину, власти планируют разместить большую часть прибывших афганцев на территориях, которые перешли под контроль Баку в результате Второй Карабахской войны. Отметим, что спустя год после войны очереди из азербайджанцев, желающих массово селиться на территориях с неопределенным статусом, в Баку не наблюдается до сих пор. Однако полученная в нагрузку от Турции задача грозит так или иначе обернуться серьёзной проблемой для Азербайджана».

Это еще раз показывает, что Турция рассматривает Азербайджан не как равноправного союзника и партнёра, а как свой задний двор, сбрасывая туда беженцев, а до этого протурецких боевиков из Сирии. Это еще раз показывает истинное отношение Анкары к своим младшим «братушкам», которые должны нести за нее все тяготы, связанные с бегством людей из Афганистана. Это действительно не только гуманитарная проблема, но и политическая, которая затрагивает теперь уже и южный Кавказ, куда переселяются афганцы, многие из которых сами являются исламистами и имеют реальный боевой опыт.

Не исключено, что аналогичные просьбы разместить таких же «беженцев» исходили от Анкары и к руководству Киргизии и Казахстана, так как Эрдоган рассматривает их в качестве наиболее близких к идеям пантюркизма и неоосманизма. Не случайно по случаю 30-летия независимости Киргизии руководство Турции воздало особые почести этой республики, открыв в своей столице монумент Манасу и подняв на воздушном шаре флаг Киргизии. В качестве подарка в Бишкеке даже была открыта «Больница дружбы Кыргызстан-Турция».

Все эти реверансы, конечно, направлены на привязку этой горной республики к турецкой политической колеснице, которая, как и Афганистан рассматривается в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в Центральной Азии. Примечательно, что таких почестей не удостоился Узбекистан, который, кстати, получил поздравления по поводу 30-летия от «Талибана». Это говорит о том, что Ташкент, являясь настоящим лидером региона, не настроен становиться марионеткой Анкары и проводит собственную политику, вступая в конкуренцию с неоосманистами.

Но все эти лихорадочные действия Турции в Афганистане, Азербайджане и Киргизии показывают стремление Эрдогана удержать свои позиции во что бы то ни стало, а также заполнить вакуум, образовавшийся после ухода американцев из региона. Но являясь агентурой Запада и следуя сумасбродным идеям возрождения Османской империи и построения «Великого Турана», Анкара своими действиями сеет в этих странах семена раздора и конфликтов, которые приведут к новым очагам войны.