В Черногории подавлен бунт националистов против канонической Церкви

06.09.2021 12:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Церемония интронизации митрополита Черногорского и Приморского Порфирия в Цетине состоялась накануне, несмотря на агрессивные действия националистов, для разгона которых полиция была вынуждена применить силу.

Что характерно, страны ЕС и США осудили действия националистов, показав, что Запад отказался от политики раскола православия.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», перед прибытием в святыню Сербской православной церкви в Черногории – монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, патриарха Сербского Порфирия и будущего митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия, толпы черногорских националистов-«комитов» вместе с ряженым «священством» раскольничьей ЧПЦ перекрыли единственную дорогу из города в обитель, воздвигнув на ней баррикады и подожгли покрышки.

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Не меньше человек собрались возле самого монастыря, где скинув металлические ограждения, они попытались прорвать полицейское оцепление, чтобы ворваться в сам монастырь.

В ответ правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и дубинки.

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В свою очередь прибывшему на церемонию интронизации патриарху Сербскому Порфирию вместе с будущим митрополитом Черногорским и Приморским Иоанникием в сопровождении премьер-министра Здравко Кривокапича пришлось добираться до Цетинского монастыря на вертолете под охраной бойцов черногорского антитеррористичеческого подразделения.

В итоге, торжественной церемонии интронизации 56 черногорского митрополита СПЦ радикалам помешать не удалось, церемония произошла после литургии, отслуженной патриархом Сербским.

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«Мы прибыли сюда не для того, чтобы кому-то угрожать или, не дай Бог, чтобы украсть, мы пришли совершить священный акт вашей интронизации, – сказал предстоятель СПЦ, обращаясь к черногорскому митрополиту. – Вы здесь не для того, чтобы спрашивать кто есть кто и к какому народу кто принадлежит, вы здесь, чтобы притупить лезвия и навести мосты».

«В Цетине можно было увидеть много раздора, который был создан искусственно, – сказал в ответной речи митрополит Иоанникий. – Мы сделали все, чтобы его избежать, но нам потребуется много времени, чтобы уврачевать ситуацию. Разные мнения не будут проблемой при взаимном уважении. Давайте не обмениваться злобой, но доброй волей. Если мы будем вместе искать добра, мир станет для нас еще ближе».

Новый глава Черногорской митрополии отметил, что та имеет более чем четкую историческую и канонически-правовую преемственность, а также что была и остается одной из самых сильных опор в великом духовном здании Сербской Православной Церкви на протяжении всей ее истории.

«Она сияла святостью своих архиепископов, красотой своих святых», – заключил Иоанникий.

После небольшой праздничной трапезы в ресторане «Шипчаник», где к столу было подано приготовленное по случаю специальное сухое вино «Аксиос» («Достоин!» – возглас на греческом, который произносится во время интронизации православных архиереев и рукоположени рядовых священнослужителей), патриарх, митрополит и премьер-министр отправились в столичную Подгорицу, в храм Воскресения Христова, который встретил их тысячами верующих, звоном колоколов и скандированием: «Не отдадим святыни!», «Аксиос!», «Косово – это Сербия!». После проведенной вечерней службы, сегодня утром из столичного аэропорта патриарх Сербский отбыл в Сербию, в Белград.

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«Я расстаюсь, надеюсь, ненадолго с этой благословенной страной и народом, с двойственными чувствами. Я очень счастлив, потому что мы выполнили дело Церкви, возвели на престол Митрополита по воле Церкви и людей этого епископата, людей, которые глубоко любят Церковь Святого Саввы. Но мне также более чем грустно, даже ужасно от того, что в поле зрения были люди, которые намеревались предотвратить этот акт любви для всех с помощью снайперской винтовки. Благодарю всех, мне жаль тех, кто хоть как-то был обижен, и я прошу у них прощения. Я молю Бога за эту страну, за этот народ и за всех людей, и прошу их молиться за меня, потому что вы ближе к Богу », – написал по итогам визита в своем инстаграм Сербский патриарх.

По итогам разгона беспорядков, около шести десятков человек обратились за помощью в медицинские учреждения, восемь организаторов провокации были арестованы, в их числе и экс-глава МВД, советник президента Черногории Мило Джуканоича – Веселин Вельович .

«Сегодня в Цетине мы стали свидетелями великого позора Сербской православной церкви и правительства Черногории, позора, неслыханного в долгой истории черногорского государства, а также в истории всего Православия. Жестокое использование государственных ресурсов, в первую очередь армии и полиции, и совершенно ненадлежащее применение силы против мирно собравшихся граждан. Правительство Черногории обеспечило насильственную интронизацию митрополита Иоаники против воли подавляющего большинства граждан Цетинье и значительного числа граждан Черногории. Только человек без достоинства позволил бы доставить себя в монастырь Цетине на вертолете, и таким образом опозорить трон Святого Петра Цетинского», – прокомментировал происходящее проигравший диктатор Черногории.

Встреча патриарха и митрополита в Подгорице.

«Государство защищено! Я благодарю всех отважных полицейских, а также народ Черногории, которые помогли нам всем отпраздновать этот великолепный момент сегодня здесь», – в свою очередь дал оценку произошедшему премьер-министр Здравко Кривокапич.

Что характерно, страны Запада изменили свою риторику в отношении СПЦ, осудив действия националистов:

«Активистам придется ответить за свои действия. Приоритетом в предстоящий период должно стать установление демократического, инклюзивного и конструктивного политического диалога с участием всех сторон, которые искренне привержены светлому европейскому будущему этой страны-члена НАТО, уважая основные свободы, особенно свободу выражения мнений, свободу мирных собраний и свободу религии. Все, кто работает на основе этих принципов, чтобы примирить общество, будут пользоваться нашей постоянной поддержкой», – говорится в совместном заявлении посольств Франции, Германии, Италии, Великобритании, США и представительства Европейского Союза.

Таким образом, можно свидетельствовать, что Запад отказался от украинского сценария в Черногории, осознав, что война с Сербским православием уводит эту страну с западного пути в сторону Сербии. При этом, как на украинском, так и на черногорском опыте в Вашингтоне и Брюсселе сделали вывод, что верность каноническому православию отнюдь не означает отхода от прозападного вектора, что демонстрируют как нынешнее правительство Черногории, так и ряд представителей канонической УПЦ МП, поддержавших майданный режим и карательную операцию на Донбассе, а сама церковь не вмешивается в политику, если на нее не давят.