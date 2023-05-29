Африканцы отказываются от французского пива в пользу русской водки

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В Центральноафриканской республике хотят построить предприятие по производству российских автомобилей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал посол Центральноафриканской республики в России Леон Додону-Пунагаза.

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Он сообщил, что во время посещения ЦАР по линии БРИКС обсуждалось строительство заводов и фабрик в стране.

«УАЗ Патриот», конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно «УАЗ» — не «Лада», – сказал Додону-Пунагаза в интервью «Известиям».

Кроме того, он подтвердил, что в ЦАР сейчас продается водка российского производства.

«Да, сейчас выпускают там русскую водку, называется Wa Na Wa. Французское пиво у нас выпускали больше 60 лет. Но французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой», – отметил дипломат.

При этом он уточнил, что в стране производится российское пиво, «и народу нравится».

«ЦАР хочет поставлять в Россию много товаров: авокадо, кофе и другие, но дело в том, что сейчас в связи с логистическими трудностями, нам сложно поставлять товары из Африки в Россию. У нас тоже проблема — нехватка нефти, Россия готова поставить нам нефть, но никак не может этого сделать», – сожалеет посол.

Кроме того, дипломат рассказал, что в стране «очень редкие сорта дерева, и есть российская компания, которая занимается в ЦАР этой сферой».