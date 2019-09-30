30.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Афроукраинский депутат в экстазе от обилия «мовы» на радио

На радиостанциях Украины теперь можно услышать не менее 50 процентов украиноязычного контента. И это «очень радует».

Такое мнение в эфире «Рада-ТВ» высказал нардеп фракции «Слуга народа», чемпион мира по борьбе Жан Беленюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас, если мы возьмём то же радио, телеэфиры, которые транслируют именно музыкальные клипы, то вы увидите, что, по крайней мере, 50 процентов у нас транслируют именно на украинском языке. Я этому очень радуюсь, потому что мне нравится мелодичность украинского языка», – заявил Жан Беленюк и спел украинскую песню.

Отметим, что для радиостанций на Украине насильно введены квоты по украиноязычным композициям, что уже бьёт по рейтингу украинских медиа.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Жан Беленюк отметился унизительной для себя выходкой, опубликовав своё фото в Верховной Раде как доказательство того, что слухи о засилье праворадикалов на Украине преувеличены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть