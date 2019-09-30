Афроукраинский депутат в экстазе от обилия «мовы» на радио

30.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На радиостанциях Украины теперь можно услышать не менее 50 процентов украиноязычного контента. И это «очень радует».

Такое мнение в эфире «Рада-ТВ» высказал нардеп фракции «Слуга народа», чемпион мира по борьбе Жан Беленюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, если мы возьмём то же радио, телеэфиры, которые транслируют именно музыкальные клипы, то вы увидите, что, по крайней мере, 50 процентов у нас транслируют именно на украинском языке. Я этому очень радуюсь, потому что мне нравится мелодичность украинского языка», – заявил Жан Беленюк и спел украинскую песню.

Отметим, что для радиостанций на Украине насильно введены квоты по украиноязычным композициям, что уже бьёт по рейтингу украинских медиа.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Жан Беленюк отметился унизительной для себя выходкой, опубликовав своё фото в Верховной Раде как доказательство того, что слухи о засилье праворадикалов на Украине преувеличены.