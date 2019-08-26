Агент СБУ рассказал о гибели гражданина России в украинской тюрьме

26.08.2019, Луганск, Владимир Гладков

Задержанный за шпионаж в пользу СБУ бывший ополченец Егор Гетьман, возвращенный по обмену в ЛНР, рассказал о встрече в украинской тюрьме с политзаключенным россиянином Валерием Ивановым.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Гетьмана, воевавший на стороне народных республик российский доброволец Валерий Иванов находился в заключении в Дрогобычской исправительной колонии №40 Львовской области, где впоследствии был убит после отказа на обмен, исходившего от бывшего представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Ирины Геращенко.

«Когда нас везли на обмен, его привезли немного позже в Харьков, где-то за неделю до обмена, и потом я узнал, что Ирина Геращенко отказалась менять лиц с российским гражданством, и он был отправлен обратно в колонию.

В колонии отношение к политзаключенным было предвзятое, тем более к россиянам. В дальнейшем на допросе у следователя я узнал, что Валера был убит. По украинской версии он упал, но я сомневаюсь, за ним не наблюдалось, чтобы он ходил и падал. Был нормальный, здоровый, адекватный человек», – рассказал задержанный.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство. Тело убитого было доставлено на родину 28 декабря 2018 года. При этом было установлено, что смерть Валерия Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, вследствие нанесенных ему телесных повреждений.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что задержанный Егор Гетьман назвал имя своего куратора и вербовщика из СБУ.