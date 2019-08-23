Задержанный в Луганске по обвинению в шпионаже ополченец назвал своего куратора из СБУ

23.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Задержанный луганскими спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу Украины освобожденный по обмену бывший пленный ополченец в ходе допроса назвал имя своего куратора и вербовщика.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По признанию задержанного Гетьмана, диверсионно-разведывательную деятельность на территории ЛНР курировал внештатный сотрудник СБУ Константин Мамросенко, который был его связным во время формального пребывания в исправительной колонии, этот же сотрудник СБУ занимался подбором кандидатов на вербовку через организацию прикрытия «Трезвые дворы», зарегистрированную в городе Запорожье», – говорится в заявлении.

Сам Гетьман на видео утверждает, что во время пребывания в СИЗО его перевели в камеру, где он познакомился с Константином Мамросенко, который там был явно на привилегированном положении.

«У него был мобильный телефон, ноутбук, никакие обыски в камере не проводились. Мамросенко сразу признался, что он внештатный сотрудник СБУ. Я ему сказал, что дал согласие на сотрудничество, после чего он заявил, что является моим связным, пока я буду пребывать в СИЗО. Также он мне признался, что у него в Запорожье есть организация прикрытия, которая называется «Трезвые дворы», и её деятельность направлена на вербовку лиц из так называемой неблагоприятной среды асоциальных элементов, алкоголиков, наркоманов, которые легко поддаются внушению, для выполнения в последующем заданий СБУ в Украине и за её пределами, как я понял в ЛНР и ДНР», – рассказал Гетьман.

В МГБ ЛНР заявили, что по их данным Мамросенко Константин Константинович, 01.07. 1982 г.р. до 2014 года занимался предпринимательской деятельностью в Запорожье.

«В 2014-м году был задержан за участие в захвате Харьковской ОГА. Несколько месяцев провел в СИЗО, где и был завербован сотрудниками СБУ. После освобождения вернулся в Запорожье, возглавил организации «Солидарность. Равенство. Взаимопомощь» и движение «Трезвые дворы Запорожья». По заданию СБУ внедрен в ряд антифашистских общественных организаций Запорожья («Полк победы», «Другая Украина») для дискредитации их деятельности на территории Украины», – утверждают в спецслужбе.