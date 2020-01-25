25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина, Цензура
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«Агенты Кремля!» – У Зеленского готовятся репрессировать десятки СМИ

Презентованный на Украине законопроект о борьбе с дезинформацией, предполагающий наказания от штрафов до 7 лет тюрьмы неугодным журналистам – это защита гражданского сознания в условиях гибридной войны.

Об этом в эфире «Радио-НВ» заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть фундаментальный вопрос: мы в условиях гибридной войны защищаем себя от дезинформации и манипуляции гражданским сознанием, которая фактически нацелена на подрыв нашей национальной безопасности, или нет? Простой вопрос…Есть люди, к которым принадлежу я сам, которые считают, что у общества и государства должен быть действенный инструментарий, как защищать себя от информационной войны, который обязательно применяется по конкретным, прозрачным, чётким критериям.

Есть люди, которые говорят – «нет, вообще ничего не надо». Почему-то эти люди, как правило, представляют те СМИ, которые удивительным образом – я сегодня читал мониторинг изучения продвижения российской повестки дня в украинских СМИ, который делается при поддержке наших международных партнёров, там чётко видно, какие 16 российских СМИ начинают тему, и 99 (позже Потураев поправит, что 66 – ред.) СМИ на Украине ретранслируют ровно то, что начиналось в Москве, ровно в тех же выражениях и словах», – заявил Потураев.

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