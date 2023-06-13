Агитбригады «Русского Радио» привезли гуманитарную помощь больницам Донбасса

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В преддверии Дня медицинского работника агитбригады «Русского Радио» посетили медицинские клиники Донбасса.

Поездка состоялась в рамках патриотического марафона, второй год проходящего в России, в том числе на прифронтовых и присоединенных территориях, в поддержку российских военных.

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В составе агитбригады – певица, актриса и телеведущая Елена Север вместе со своими сыновьями, исполнителями, изветсными как ЮрКисс и ВладиМир.

Примечательно, что в ходе маарфона звезды, лауреаты премии RU.TV и «Золотого Граммофона» тратят свои гонорары на гуманитарную помощь.

11 в отделение недоношенных младенцев Третьей горбольницы Донецка артисты привезли специальные облучатели для лечения постродовой желтухи, передали медицинскую мебель для пациентов и подарили многофункциональное печатное устройство.

Кроме того, артисты посетили Центр охраны материнства и детства, который находится в самом обстреливаемом районе Донецка. Этой клинике исполнители помогли с приобретением одноразовых катетеров внутривенных и инфузионных кранов для капельниц.

А финальной точкой поездки стала республиканская больница в Луганске, где состоялась церемония награждения медперсонала из разных регионов ЛНР. Специальные дипломы за профессионализм и героизм вручила министр здравоохранения республики, а Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир дали концерт вместе с группой «Земляне».

Артисты привезли в подарок клинике коляски для перевозки раненых, в том числе и электрические, костыли, опорные палки и регулируемые ходунки.

Ранее в рамках марафона звезды «Русского Радио» дали более 30 концертов в Новороссийске, Мелитополе, Севастополе, воинских частях, мобилизационных пунктах Подмосковья и ряде других городов.

11 июня концерт Агитбригад «Русского Радио» прошел в Москве: на теплоходе выступили Нина Фокина, Сергей Арутюнов и IVAN. Они подарили свои песни семьям военнослужащих.

«Я бы назвали эмоции выступать перед семьями военнослужащих особенными, – отметила Фокина. – Именно на таких мероприятиях невероятная атмосфера сплоченности, единства. Чем больше таких мероприятий – тем больше мы убеждаем наш народ быть вместе. Это очень важно в нынешнее время. Я безумно благодарна «Русскому Радио» за то, что существуют Агитбригады. Мне очень почетно быть частью такого проекта и поддерживать наш народ».