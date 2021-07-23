Агония украинского ТВ: «Беррiмор, це каша чи що?». «Вівсянка, пан»

23.07.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Если бы Зеленский не был презиком, то сейчас «95-й квартал» лепил бы скетчи о недавнем инсайте уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Теперь же у Зеленского, надо полагать, испанский стыд за поведение ставленника. Где-то глубоко очень.

Ведь нерационально думать о том, что избиратели дружно хотят в тебя плюнуть, когда на кону поездка в США. Правда, из-за превратностей судьбы, вовсе не для исполнения роли мойщика окон в продолжении сериала «Секс в большом городе» — приобщение к такому бренду, поди, заслужить надо… Да, у нас сегодня про кино.

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А Креминь, бедолашный, независимого украинского телевидения насмотрелся, забыв перед этим выпить своих феназепамов с фенибутами, и впал в кататонический ступор.

Раньше, видать, он только новости и политические ток-шоу поглядывал, то есть не выходил из зоны комфорта, а тут, скорее всего, решил озаботиться культурной программой. И, мама дорогая, «по результатам мониторинга выявил нарушения закона о государственном языке — фильмы и сериалы демонстрируются по-русски».

Святая правда, ага — вот так, с утра до ночи и демонстрируются — сплошные советские фильмы. Если не Новосельцев, то Афоня, как не Марфушечка-душечка, так «к нам приехал наш любимый Сергей Сергеич дорогой». Или Электроник от своего «папы», народного артиста УССР, ветерана Великой отечественной войны Николая Гринько бегает, или народной артистке УССР Маргарите Кринициной «после пансиона все другим кажется»… Логично, ведь надо, чтобы хоть кто-нибудь украинское телевидение смотрел. И если по телевизору не показывать советское кино, его никто включать не будет. Молчу уж о рекламодателях — «вы что, предлагаете показывать наш элитный парфюм после усатой женщины-политика в вышиванке и с грязными пятками? Фи!». Нет, конечно, нет.

И вот вам парадокс: чтобы услышать по ТВ махровых антисоветчиков, русофобов и нацистов, надо между их выступлениями крутить советские фильмы. Ох и хитрые украинцы. Или тупые?..

Кстати, вы только Креминю не говорите, что на Украине сотни телеканалов, и вещают они годами, а то он может не выжить. Ведь мовный омбудсмен отсмотрел только несколько и всего за два дня, чего уже хватило для истерики.

«16-17 июля 2021 года секретариат уполномоченного по защите государственного языка провел мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание». Понятно, что Креминь социальный пакет телеканалов мониторил, как для пенсионеров — или что ему там Зеленский в кабинете смотреть разрешает? Но и всего лишь на 28-ми — а в социальный пакет входят самые упоротые и пропагандистские — обнаружил такое, та-а-а-кое! А именно — положите валидол под язык — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с «Гостьей из будущего»! «Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции», — сообщил шпрехенфюрер и напомнил «о необходимости неукоснительного выполнения норм Закона о языке, требующих обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов на государственном языке».

А еще в «Гостье из будущей» сплошь и рядом красные пионерские галстуки и значки с изображением Володи Ульянова.

«Ну, справді скотиняка така! Увірвався в будинок, напаскудив, зіпсував хорошу річ!» — и это я не столько о Кремине, сколько о фильмах, да том же Шерлоке Холмсе, его глазами, чтобы бедолага опять мог вернуться в зону комфорта. Вы можете себе это представить: как каналы оштрафуют, как они покорятся, изыщут средства (хи-хи) на дубляж голосов поколений вроде Василия Ливанова, зачем-то переозвучат бульканье кефиром Весельчака У, а Креминь будет клацать пультом, капать слюной и радоваться?

— Беррiмор, це каша чи що?

— Вівсянка, пан.

Клац!

— Олеся, мієлофон у мене!

Клац!

— Панi Стоунер, а де ваш павіан?

— Та десь вештається по оселi.

Клац!

— А я з Конотопа.

— А що, в Конотопі небо тверде?

— Рідке.

Клац!

— Ви ж освічена українська людина, а вірите в цю легенду про собаку…

— Вам ніколи не доводилося чути, як бугай кричить на болоті?

С ужасом представлю, как господа ПЖ из секретариата уполномоченного по защите государственного языка «Кин-дза-дзу» переводить станут, особенно фразу «когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели»…

И главное, что не жаль — люди в массе своей уже давно «ушли» в интернет, или обзавелись тарелками и приставками, лишь бы этого позорища украинского не видеть. Денег на дубляж все равно нет (хотя эти могут и из бюджета, рассчитанного на лечение раковых детей, взять), поэтому телевидение попросту самоликвидируется, накроется медным тазом. И вот тут уже хочется обратиться к российским коллегам украинских телевизионщиков: когда они останутся без работы, переобуются и побегут к вам, не забывайте, что помимо «героического» показа советских фильмов, они с утра до ночи занимались плевками в сторону России.