Агротрейдеров Новороссии вежливо отучают от украинской привычки перемещать зерно нелегально

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Треть зерна вывозится с новых территорий нелегально или полулегально – без оформления карантинных сертификатов. С учетом роста экспорта зерновых, в том числе в Китай, нелегальной транспортировки быть не должно.

Об этом заявил на заседании «круглого» стола в Совфеде госинспектор управления Россельхознадзора Андрей Матвейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, на новых территориях выявлено 220 карантинных зон общей площадью более 2 млн га. Законодательство РФ для вывоза зерна определяет наличие карантинного сертификата, который получают по результатам лабораторных исследований, что зерно не заражено.

«В этом году система оформления была усовершенствована, и процессы оформления документации сертификатов проходит в автоматическом режиме. Вместе с тем, у нас зафиксировано, что на новых территориях хозяйствующие субъекты перемещали зерно без сертификатов, соответственно, был усилен контроль. За последние месяцы у нас уже оформлено более 7,5 тысяч сертификатов, подведомственные учреждения проводят анализы в мобильных лабораториях», – пояснил Матвейчук.

По данным Россельхознадзора, из новых регионов в этом году вывезли больше 1,8 млн тонн. На территории Ростовской области и Донецкой республики были установлены карантинные посты, которые проверяли грузовые автомобили. За месяц из 6 тысяч проверенных грузовиков 2 тысячи перевозили продукцию без сертификатов.

«Лабораторные исследования выявили 380 случаев карантинных объектов. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, бизнес вошёл правильное русло, и определились с принципами, как продукция оформляется. И при должном подходе и проведении лабораторных исследований выдача сертификата происходит быстро», – заверил Матвейчук.

«С учётом позиции России, как ведущего экспортёра, и принимая во внимание сложности с открытием новых перспективных рынков сбыта, в частности – Китая, с которым сейчас работу ведем, соблюдение законодательства и оформление необходимых документов необходимо», – подчеркнул он.

С учётом сложности кадастрового учета на новых территориях есть проблема в идентификации земель сельхозназначения. Но основной посыл в том, чтобы не было нелегального перемещения зерна – нужно взаимодействие с налоговиками, заключил Матвейчук.