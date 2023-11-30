Плотность огня российской артиллерии непрерывно растёт – экс-спикер Генштаба ВСУ

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Бандеровцы жалуются, что плотность артиллерийского огня со стороны российской армии продолжает неумолимо расти.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время в сообщениях наших военных говорится о том, что враг довольно серьёзно увеличил количество выпускаемых артиллерийских снарядов. Не знаю, речь о тех снарядах, которые враг получил от правительства Северной Кореи, от тамошнего диктатора. Или речь об увеличении собственного производства, в самой России», – сказал Селезнев.

Он подчеркнул, что это может свидетельствовать о растущем дефиците артиллерии у ВСУ.

«Но тем не менее, плотность артиллерийского огня растёт, и это очень опасный прецедент. Потому что – чтобы мы имели хотя бы паритет в артиллерийских дуэлях, нам нужны артиллерийские орудия и боеприпасы», – добавил бывший офицер.