Аграрии жалеют, что поддержали Зеленского

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В инициативе снятия моратория на рынок земли в том числе для иностранцев просматривается недальновидность новой украинской власти.

Об этом в ходе круглого стола «Продажа земли иностранцам – недальновидность или государственная измена?» заявил эксперт по вопросам административно-территориальной реформы Денис Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это недальновидность, но, возможно, навеянная недальновидность, потому что я вчера встречался с аграриями Киевщины, они задают один вопрос: мы в своё время и в президентской кампании, и в парламентской поддержали команду, которая сейчас имеет большинство в парламенте, которая сформировала Кабмин личный, и они думали, что это большинство даст им возможность взять им полноту власти и исправлять те ошибки, которые не были исправлены в прошлые годы. Они надеялись, что за год-два при правильном принятии законопроектов, при очищении власти удастся избежать этих проблем.

А они сегодня видят, что всё вроде как остаётся на своих местах, и есть какая-то очень радикальная спешка по введению рынка земли. Поэтому, мне кажется, это определённая недальновидность, но очень сильно кем-то навеянная, и было бы очень важно в этой навеянности услышать украинцев», – рассказал Марчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский распорядился продать землю и открыть казино.