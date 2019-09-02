02.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Украина, Экономика
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Зеленский распорядился продать землю и открыть казино

Новое правительство и парламент Украины должны до 1 декабря текущего года снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и принять соответствующий закон об их продаже.

Об этом в ходе совещания с руководством Кабмина и Верховной рады заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект «О рынке земель сельскохозяйственного назначения» и отменить мораторий на продажу земли. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов…

Принять закон «О рынке земель сельскохозяйственного назначения» и отменить мораторий на продажу земли. Срок: до 1 декабря 2019 года», – сказал Зеленский.

Кроме того, президент поручил подготовить, внести в парламент и принять до 1 декабря 2019 года законопроекты «О легализации игорного бизнеса» и «О легализации добычи янтаря».

Напомним, ранее экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров заявил, что инициатива команды Зеленского с открытием рынка земли может закончиться сельскими бунтами.

Бывший организатор «Антимайдана» в Запорожье Владимир Рогов также высказывал мнение, что продажа украинских чернозёмов западным корпорациям – часть плана по сокращению населения бывшей советской республики.

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