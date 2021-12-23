Аграрий: Украинцы не могут купить даже хлеб

Новости Украины

Политика Киева уничтожила украинское сельское хозяйство – сёла вымирают, а в городах начинается дефицит продуктов питания, в том числе и хлеба.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы понимаете, что сегодня невозможно купить комбикорм и вложить в свинью, легче купить кусочек свинины или сало, чтобы перебиться, а подавляющее большинство просто не покупает. Это говорит о том, что значительная часть этой продукции не идёт в город. Раньше 80 процентов овощей и фруктов, 95 процентов картошки, 60 свинины, 70 молока шло в город, а сегодня эта речка из села не течёт в город. Потому что людей уже нет в селе. Будем говорить честно, экономическая политика государства уничтожила возможность производить товары», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что удобрения на Украине подорожали в семь раз, это значительно отразится на цене хлеба, который уже сегодня не могут позволить себе украинцы.

«Зимние оттепели и морозы могут серьёзно повредить сельское хозяйство, и с чем мы выйдем к весне – большой вопрос. Не дай Бог, мы выйдем с плохой ситуацией – это сигнал к дальнейшему повышению цены на хлеб. Большого секрета тут нет, аммиачная селитра подорожала в семь раз. Это означает, что пшеница подорожает, с одной стороны сегодня много маленьких фермеров говорят: «Мы не будет ей пользоваться». Из-за этого уменьшится количество производства, а кто будет использовать – повысит стоимость. Не хочется называть цену при пессимистическом сценарии, которая будет осенью на хлеб. Нельзя допустить, чтобы украинец видел хлеб, но не мог его купить. Этим летом я жил в селе, у одной женщины видел, что она достаёт хлеб из холодильника, я спрашиваю: «Что же вы?», а она отвечает: «Он у меня уже 2 недели стоит, потому что картошку или огурчик можно с огорода взять, а хлеб нельзя, он дорогой», – заключил Томич.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что рост цен на энергоносители и непродуманная политика в сфере сельского хозяйства привели на Украине к росту цен на продовольствие, остановить который не получится.