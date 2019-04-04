Аграрна сверхдэржава шлягт цурюк

04.04.2019

Неделю назад РИА Новости преподнесло увесистый подарочек СБУ в день рождения конторы, устроив пресс-конференцию с полковником Василием Прозоровым, работавшим против бандеровцев в логове главной спецслужбы Украины.

Как ни пыжился режим Порошенко и подконтрольные ему СМИ строить хорошую мину при плохой игре, а приуменьших тяжесть удара, нанесённого Прозоровым «укропише гестапо» изнутри, им не удалось. Завывания «вы всё врётиии!» лишний раз подтверждали, что разоблачения бывшего высокопоставленного сотрудника СБУ попали в цель, вызвав неслабую дупабиль в ведомстве Грицака и его боссов.

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Целую неделю в ставке укропенфюрера думали, как бы отомстить, но за неимением лучшего, на свет было решено извлечь Дмитрия Золотухина, одного из клоунов-заместителей Минстеця, для проведения повторной презентации «Белой книги специальных информационных операций против Украины 2014-2018» за его же авторством, объявленной «хрестоматией фейков российской пропаганды».

Первая презентация «хрестоматии» состоялась в феврале сего года, но, судя по всему, была полностью проигнорирована широкими слоями общественности. А раз так, то, согласно квадратно-гнездовой логике «свидомого» руководства Украиной, со второй попытки пипл вполне может схавать ранее пережёванное, но так и не проглоченное.

В общем, эпопея «Гибридные войны», часть вторая. «Арграрная сверхдержава наносит ответный удар».

Презентация в стиле «Шоу одного комика» получилась фееричной. С первых же слов Золотухин постарался сервировать себя собравшимся журналистам, как Очень Информированную Персону.

Левиев-Карпук.

Он же.

В качестве источника вдохновения он упомянул довольно известного российского блогера Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук), входящего в группу CIT (Conflict Intelligence Team), бывший филиал диванного экспертно-аналитического агентства Bellingcat, и прославившийся в горячие летние деньки 2014-го распространением фотографий свежих могил на городских кладбищах, выдаваемых за захоронения погибших в Донбассе российских военных, а в феврале 2018-го – «аналитикой» о гибели ЧВК Вагнера в Сирии.

Золотухин также сообщил, что известный блогер Colonel Cassad, он же Борис Рожин, якобы имеет налаженные связи с ГРУ ГШ ВС РФ. Правда, зам Минстеця не в курсе, что уже относительно давно ГРУ переименовано в Главное Управление ГШ ВС РФ. Впрочем, «эксперту», черпающему вдохновение у Левиева-Карпука, можно простить этот промах.

Далее, Золотухин поведал о результатах мониторинга российских соцсетей на основе данных популярного онлайн-сервиса Google Trends, с целью доказать, будто ненависть к Украине заложена в клятых москалях едва ли не на генетическом уровне, а гибридная война против Неньки была развязана ещё в октябре 2013 года, когда стало известно о намерении Януковича подписать документ о евроинтеграции. Но безудержаная эскалация ненависти к Украине в Северном Мордоре, по версии «эксперта», началась сразу же после известия о победе Вовки Кличко над Поветкиным в боксёрском поединке.

Золотухин утверждает, будто бы главным инструментом унижения европейских устремлений Украины, была выбрана тема ЛГБТ и прогиб украинской политики под «толерастов».

Эксперт сумел установить тренд с достоверностью 123% мониторингом поисковых запросов в Гугле об актуализации темы узаконивания однополых браков в «цивилизованных странах» и Украине, собирающейся евроинтегрироваться.

«Расследования» Золотухина хорошо подтверждают проверенное временем правило интернета в отношении определённой категории упоротых форумчан, которые «любую тему сведут к п-расам».

Основываясь на фразе величайшего интеллектуала и правдоруба Климкина, что «Россия врёт на промышленном уровне», Золотухин заявил, будто бы «только в России создана индустрия лжи», обвинив «Кремлевуд» в ежегодных вливаниях сотен миллионов долларов в информационные агентства Russia Today и «Спутник». Но это, скорее всего, от досады, что Украина не может себе позволить организовать и содержать авторитетные СМИ мирового уровня, несущие точку зрения страны сквозь информационный шум.

Придуриваться на публику тоже надо уметь, ибо, рассказывая на голубом глазу о несметных бюджетах RT и «Спутника», намеренно упуская из виду существование CNN, Reuters, BBC и других медиарупоров с миллиардными бюджетами, Золотухин выставляет себя унылым пропагандоном за мелкий прайс, коим де-факто он и является.

Ссылаясь на мнение Уильяма Шекспира, утверждавшего, что на свете существуют всего шестнадцать сюжетов, эксплуатируемых литераторами, Золотухин развёл бодягу о российской пропаганде, вбрасывающей в оборот «стандартные сериалы с сезонами», очерняющими Украину.

Например: «террористы ИГИЛ принимают участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины».

Уже после одного этого заявления Стецю следовало бы гнать Золотухина из своего министерства ссаными тряпками за профнепригодность. Грабли в том, что участие террористов ИГИЛ в подразделениях полка Ваффен-СС «Азов» доказано не только российскими СМИ, но и респектабельным британским изданием «Таймс», корреспондент которого пообщался с боевиками в Мариуполе.

Минстець, правда, выразил сомнения в достоверности информации и фотографий, опубликованных в «Таймс», но опровергнуть их оказалась кишка тонка.

Ведущий буквально вышиб слезу, когда в контексте с ИГИЛ бонусом разоблачил коварство «Кремлевуда», эксплуатирующего мем «Зорян и Шкиряк», родившийся из оговорки телеведущего в одном из сюжетов ТК «Россия-24» о гибели Михаила «Гиви» Толстых. Что само по себе свидетельствует о дефиците фактического материала в Министерстве пропаганды Украины, вынужденного паразитировать на мелких промахах российского телевидения.

Из заявлений Золотухина также вытекает, будто бы натовские подразделения никак не интересуются боевыми действиями в Донбассе и на линии разграничения не появляются.

Правда, страдающие информационным недержанием «хэрои ВСУ» частенько проговариваются о том, что посещающих Неньку британских военных интересуют вопросы тактики боёв с применением танков и артиллерии, а поляков – методы глубинной разведки ВСУ в боевых условиях. В редких стычках с афганскими душманами подобного опыта не получишь. Твёрдый «неуд» украинским «особистам» за работу с личным составом ВСУ.

Упоминание Золотухиным катастрофы борта MH-17 изобиловало ссылками на версии журналистов, возникавших в СМИ, пока новость была горяча. Канализатор Минстеця, вываливая их пачками на слушателей в пресс-центре создавал эффект так называемого «коричневого шума», стараясь растворить неприятный осадочек, оставшийся от разоблачений полковника Прозорова и данных экспертизы, и впечатление, будто все порочащие ВСУ версии были напрямую инспирированы Кремлём.

Разбор темы «фашисты на Украине – фейк, распространяемый кремлёвской пропагандой» представлял собой унылое чередование выдранных из интернет-мурзилок многочисленных фотожаб на высокопоставленных украинских чиновников при явном игнорировании богатого массива выложенных в сети фотографий, на которых, обляпанные с ног до головы нацистской символикой, всушные и добробатовские каратели зигуют, позируя на фоне знамени Третьего Рейха, а то и с портретом Гитлера-«освободителя». В общем, в шельмовании «патриотов Украины» вновь виноват «Мосфильм».

Кстати, о кино. По словам Золотухина, ответом Минстеця на «массив фейков, продуцируемых Кремлём» станет фильм о Путине «No Friends». Подробностей геббельсёныш не раскрыл, но, судя по названию, это будет фильм «про изоленту». О том, как в мире не любят и игнорируют российского президента по версии киевской хунты, давно позабывшей, как выглядит Путин, если бы не интернет и телевизор.

Золотухин пояснил, почему его издание называется именно «Белая книга». «Это такой себе троллинг книги Министерства иностранных дел РФ, которое выдало «Белую книгу нарушений прав человека в Украине». У них там стопиццот этих белых книг», – отметил чиновник.

Золотухин себе льстит. Если это троллинг, то весьма толстый и унылый. Сдаётся, Димон прогуливал занятия в ПТУ для троллей, задержавшись в развитии на уровне Климкина. Троллить Сергея Лаврова троллилка не отросла. И не отрастёт. Садись, два, потренируйся сперва на лягушках. ДБДБДБДБД…