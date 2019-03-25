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25.03.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина
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Перебежчик из СБУ рассказал сенсационные подробности

Украинская сторона причастна к катастрофе малайзийского “Боинга” над Донбассом в 2014 году.

Об этом на пресс-конференции в Москве, сообщает “Комсомольская правда”,  заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, до 2018 года работавший в центральном аппарате украинской спецслужбы.

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“Первое – феноменально быстрая реакция украинского руководства. Как будто Порошенко и его службы знали заранее. Второе – воздух над боевыми действиями не был закрыт. Третье – на все попытки осторожно разузнать обстоятельства трагедии говорят: “Не лезь, если не хочешь неприятностей”.

Но по крупицам можно собрать информацию, кто причастен. Нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник ГУР. Они отвечали за сокрытие информации. Причем последний сделал после майдана феноменальную карьеру. С подполковника в 2014 году до генерал-полковника в 2018 – так просто не бывает, – заявил Прозоров.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее экспертиза подтвердила, что «Бук», сбивший «Боинг» над Донбассом, был из воинской части в Галичине.

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