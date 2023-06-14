Агрессивность и полное пренебрежение к закону – болгары характеризуют украинских беженцев

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Болгария, как и многие другие страны, гостеприимно распахнула свои двери перед беженцами из Украины. По подсчетам платформы «Болгария для Украины», с начала военных действий на территории «незалежной», более 884 тысяч украинцев въехали в эту балканскую страну.

Большинство отправилось транзитом в более богатые страны Европы. Лишь около 53 тысяч человек остались в стране. Но и этого количества переселенцев оказалось достаточно, чтобы в настроениях болгар сочувствие и жалость быстро сменились на раздражение и даже страх…

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Нет, речь не о криминалитете, который, пользуясь ситуацией, дружно рванул в «край непуганых европейцев». Мафия старается не привлекать внимания к своим операциям. Такие темы, как торговля оружием или наркотиками, не слишком часто вторгаются в жизнь добропорядочных граждан. А вот, бытовая агрессия, которую принесла в страну волна украинских беженцев, здорово напугала местное население.

Наибольшее число противоправных действий, совершенных украинскими переселенцами, фиксируется на Черноморском побережье Болгарии. Почему-то беженцы из Украины предпочитают «спасаться от войны» именно на местных курортах…

Очередное безобразие устроили граждане Украины в популярном месте отдыха болгар и туристов со всего мира – «Солнечный Берег». Сайт «Нова Варна» информирует: «Двое украинцев задержаны за поджог автомобиля, сообщила полиция»…

Выяснилось, что сожженный автомобиль был припаркован в районе жилого комплекса и принадлежал 30-летнему гражданину Украины со статусом беженца. Как сообщают очевидцы, автомобиль с украинской регистрацией загорелся как факел на Солнечном Берегу, он сгорел полностью, а припаркованная рядом машина, тоже с украинской регистрацией, сгорела частично.

В результате полицейских действий сотрудников отдела «Криминальная полиция» Управления криминальной полиции Бургаса и Областной администрации города Несебр установлено, что в совершении преступления участвовали двое граждан Украины (29 и 42 лет), и им предъявлено обвинение, сообщают из ОДВР-Бургас .

42-летнего украинца задержали на срок до 72 часов, а в отношении второго участника поджога была принята мера – «денежный залог». Подобные разборки между пришлой публикой стали на болгарском побережье уже недоброй традицией.

Возраст преступников – 29 лет и 42 года, потерпевшему – 30… А как же мобилизация и запрет на выезд из страны мужчинам младше 60 лет, действующий на Украине? Не иначе как – все трое «инвалиды детства»? Или законы, издаваемые украинским режимом, писаны не для всех?

Местных жителей больше интересует вопрос, когда же беспокойные «гости» покинут болгарскую землю, приютившую их? Боюсь, даже завершение военных действий на Украине не избавит болгар от агрессивных постояльцев. Зачем им возвращаться из мест, где тепло и можно отделаться «денежным залогом» за совершенное уголовное преступление?