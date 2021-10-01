01.10.2021 09:31 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Сегодня в европейских странах большинство представителей подрастающего поколения не знает, что в свое время гитлеровский нацизм был осужден Нюрнбергским трибуналов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

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«К сожалению, наши молодые современники почти не знакомы с этим событием. Мы проанализировали учебники истории в разных странах Европы, и я вынужден констатировать, что Нюрнбергский процесс изучается очень мало. Большинство молодых людей даже не знают, что был такой международный суд и что деяния нацистской Германии были осуждены как преступление», – отмечает историк.

«Нацизм не умер, неонацистские настроения распространяются во многих государствах, и историю Нюрнбергского процесса нужно использовать не только для просвещения, но и как средство воспитания», – убежден Чубарьян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», МИД РФ считает, что Украина и Запад переписывают прошлое и обеляют нацистов.