Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.10.2021 09:31 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, История, нацизм, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Академик: Нюрнберг забыт, нацизм снова распространяется по миру

Новости УкраиныСегодня в европейских странах большинство представителей подрастающего поколения не знает, что в свое время...

Сегодня в европейских странах большинство представителей подрастающего поколения не знает, что в свое время гитлеровский нацизм был осужден Нюрнбергским трибуналов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«К сожалению, наши молодые современники почти не знакомы с этим событием. Мы проанализировали учебники истории в разных странах Европы, и я вынужден констатировать, что Нюрнбергский процесс изучается очень мало. Большинство молодых людей даже не знают, что был такой международный суд и что деяния нацистской Германии были осуждены как преступление», – отмечает историк.

«Нацизм не умер, неонацистские настроения распространяются во многих государствах, и историю Нюрнбергского процесса нужно использовать не только для просвещения, но и как средство воспитания», – убежден Чубарьян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», МИД РФ считает, что Украина и Запад переписывают прошлое и обеляют нацистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть