Украина и Запад фактически участвуют во Второй мировой на стороне нацистов – МИД РФ

21.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Действия Украины и стран Запада по переписыванию истории, дискредитации советских воинов-освободителей и героизации нацистов фактически могут быть приравнены к их участию во Второй мировой войне на стороне Гитлера.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на приговор, вынесенный 29 апреля Галицким районным судом Львова студенту, облившему 5 февраля красной краской памятник Бандере… За это деяние молодой человек получил четыре года тюрьмы (наказание было заменено на двухлетний испытательный срок). Расцениваем это решение как очередной пример избирательного правосудия, расправы над несогласными с политикой киевского режима по обелению и героизации нацистов и их пособников.

Драконовский по своей сути приговор львовского суда разительно отличается от того, как на Украине реагируют на ставшие регулярными акты вандализма в отношении захоронений советских воинов-освободителей, погибших за освобождение Украины от фашистских захватчиков.

Приведу несколько примеров: последовательные шаги по уничтожению Монумента боевой славы во Львове, осквернение памятников Ватутину в Киеве и Полтаве, бюстов Жукову и многое другое. Количество подобных инцидентов, начиная с 2014 года, выросло в разы. При этом ни в одном случае виновные так и не были найдены (очевидно, их и не искали) и тем более не понесли заслуженного наказания», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что страны Запада проводят такую же политику по дискредитации советских воинов-освободителей, что является попыткой переписать историю и можно приравнять к продолжению Второй мировой войны.

«Ждать должной оценки со стороны западных покровителей киевского режима не приходится. Ведь иначе им придется реагировать на совершаемые в странах Евросоюза аналогичные массовые расправы с историческим наследием. В Чехии главной целью местных вандалов долгое время оставался памятник освободителю Праги маршалу Советского Союза Коневу, спасшему ценой жизни тысяч советских солдат чешскую столицу от разрушения. В Болгарии преступники с завидным постоянством оскверняют монументы советским солдатам. В Польше война с памятниками приобрела поистине лавинообразный характер. Все это наводит на мысль, что на Западе не только поддерживают борьбу с прошлым, но и через переписывание истории Второй мировой войны практически участвуют в ней», – добавила Захарова.