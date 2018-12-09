09.12.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Политика, Украина
Просмотров:

Акции Порошенко резко пошли вниз

Акции Петра Порошенко на Западе пошли вниз после того, как он ввел военное положение на Украине.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский дипломат Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я общаюсь с дипломатами, экспертами, журналистами, медийщиками и простыми людьми. У меня такое впечатление, что за границей акции упали уже серьезно. Причем, и в США, и в ЕС едва ли не впервые стали сомневаться, стоит ли поддерживать человека, который настолько не прогнозируемый и может пойти в рискованном направлении относительно выборов», – сказал Филипчук.

По его словам никто на Украине и на Западе не сомневается, что военное положение было введено искусственно.

«Те, кто сидит в высоких кабинетах, после того, как появилась угроза военного положения, буквально кожей стали ощущать, что скоро это может коснуться и их лично. Гарантий безопасности нет ни у кого. Поэтому я думаю, что и в украинском политикуме акции пошли вниз», – сказал Филипчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть