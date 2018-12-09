Акции Порошенко резко пошли вниз

09.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Акции Петра Порошенко на Западе пошли вниз после того, как он ввел военное положение на Украине.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский дипломат Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общаюсь с дипломатами, экспертами, журналистами, медийщиками и простыми людьми. У меня такое впечатление, что за границей акции упали уже серьезно. Причем, и в США, и в ЕС едва ли не впервые стали сомневаться, стоит ли поддерживать человека, который настолько не прогнозируемый и может пойти в рискованном направлении относительно выборов», – сказал Филипчук.

По его словам никто на Украине и на Западе не сомневается, что военное положение было введено искусственно.

«Те, кто сидит в высоких кабинетах, после того, как появилась угроза военного положения, буквально кожей стали ощущать, что скоро это может коснуться и их лично. Гарантий безопасности нет ни у кого. Поэтому я думаю, что и в украинском политикуме акции пошли вниз», – сказал Филипчук.