Акция навальнистов закончилась оглушительным провалом

15.02.2021, Москва, Елена Острякова

Вчерашняя акция фонариками в поддержу оппозиционного блогера Алексея Навального провалилась.

Даже сайты самого Навального не смогли предъявить фото и видео, на которых бы было много людей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В регионах выходили только отдельные люди, в Москве собирались группы максимум в 40 человек.

Самой массовой стала акция феминисток на Арбате в Москве, на которую собралось 239 женщин. Прокремлевские активисты троллили участниц, раздавая им розы и пледы.

«Ну что же. Херр Волков провалил протест. Попытка организации акций «с фонариками», похоже, провалена полностью. Вот что бывает, когда организуешь протесты за деньги и по методичкам. Таким макаром, Волков не сможет продать остатки «сетки» коммунистам. Те не будут покупать нерабочие структуры.

Хотел чувак «показать товар лицом», примазавшись к Валентинову дню, а не получилось. Хозяин теперь не похвалит. Да и перспективы озаглавить протест – «золотую жилу» – у Волкова тают. Большие надежды были на Софийскую набережную (перед британским посольством) и здесь облажался», – написал у себя в телеграм-канале политолог Алексей Мухин.

«Нет никакого смысла говорить по поводу оппозиционной акции, которая сегодня состоялась. Или не состоялась. Как кому нравится. Ее результат был предрешен. УГ. Очень унылое г…. Даже у тех, кто вышел, не наблюдалось сколько-нибудь заметного воодушевления. Вопрос в том, что Волков теперь «накреативит» в качестве следующей акции? Вторая подряд ошибка с форматом может превратить протесты под руководством Волкова из объекта издевательств в объект насмешек», – написал в свою очередь политический эксперт Алексей Чеснаков.

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