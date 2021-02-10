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10.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия
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Штаб Навального растерян и расписывается в собственном бессилии


Анонсированную навальнистами акцию на 14 февраля политические эксперты уже сегодня считают провалом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Напомним, что штаб Навального в лице бежавшего за границу Леонида Волкова призвал 14 февраля сторонников посветить фонариком в своих дворах.

По словам глава фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, в январе – феврале власти было трудно скрыть растерянность после возвращения Навального в Россию, однако сейчас эту растерянность демонстрируют лидеры протеста.

Эксперт заметил, что Волков «дезавуировал» собственное заявление о приостановке митингов до весны объявлением нового флешмоба, который «вряд ли будет результативным».

«Формат акции таков, что ее очень легко будет интерпретировать как провал вне зависимости от реального масштаба», – считает Виноградов.

В свою очередь руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин говорит, что «сорокалетний Волков и сорокачетырехлетний Навальный вряд ли долго смогут удерживать интерес» молодежи.

Политолог называет флешмоб с фонариками попыткой «встроиться в поколенческую ротацию, когда все должно быть стильно, модно», что, впрочем, мешает решению политической задачи – расширению базы сторонников.

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