Ахметов помог Порошенко удержаться, заявили в России

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Если бы в так называемой украинской «оппозиции» не произошел раскол – одновременное выдвижение в президенты ставленника «газовой группы» Юрия Бойко и ставленника олигарха Рината Ахметова депутата Александра Вилкула – действующий президент Петр Порошенко мог бы вылететь из избирательной гонки ещё в первом туре.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«…Результат Бойко. И если бы, честно говоря, их не «развели» с Вилкулом, а это достаточно очевидная «разводка», и в этом смысле привет господину Ахметову. Вот кто нас всегда подставлял, так это олигархи с юга и востока, на мой личный взгляд. Вот они, на самом деле, одни из главных виновников всего того, что творится на Украине. Но, если Бойко и Вилкула процент соединить, вы увидите процент Порошенко.

Бойко вместе с Вилкулом – это люди, которые выражают настроение юго-востока, набрали столько же, сколько этот «супер-популярный президент», которого поддерживают США, Канада, Европа, Антарктида, пингвины, марсиане – все его поддерживают. А в итоге, он набрал столько же, сколько кандидат юго-востока, если бы он был единым.

И, кстати говоря, опять же, привет господину Ахметову, он мог бы сделать так, чтобы (кандидат, играющий роль представителя Юго-Востока, – ред.) прошёл во второй тур. Да, он не победил бы, не стал президентом, но он мог бы вышибить сейчас, в первом туре уже, Порошенко. Это тоже, на мой взгляд, крайне важно. По крайней мере, тот результат, что он набрал – это интересно, был бы шанс», – подчеркнул Михеев.

Также политолог отметил, что Порошенко теперь будет судорожно использовать несколько тактик, которые могут повлиять на результат второго тура.

«Теперь, что будет дальше? Совершенно очевидно. Да, всё правильно, Порошенко будет добиваться: первое, снижения явки, чтобы на выборы пришло как можно меньше народу, второе, несомненно, поливать Зеленского грязью, насколько это возможно, и третье, сейчас пойдут бесконечные интриги, переговоры, торги, подкупы, перекупы и прочее-прочее, ради того, чтобы, «не мытьём, так катаньем», он уже сказал об этом, сделать всё-таки себя президентом страны», – резюмировал Михеев.

Напомним, что украинские СМИ приписывают Ахметову тайный бизнес-союз с Порошенко – они вместе реализуют схему по закупке через посредников угля из ЛДНР, имея на это сверхприбыли.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в штабе Бойко также обвиняют Ахметова в предательстве, но готовы на новый союз с Вилкулом.