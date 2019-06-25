Ахметов пошел на союз с Коломойским

25.06.2019, Москва

После президентских выборов на Украине во внутриполитической грызне между представителями «оппозиционного крыла» не поменялось ровным счётом ничего.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неделю назад обсуждали судьбу моего хорошего знакомого Ефремова, который три года уже сидит. Они устраивали там пляски о том, что Ефремов, бывший руководитель Луганской области, должен оказаться в списках «Оппозиционного блока», и сегодня прошла информация, что в «Оппоблоке» Ахметова-Вилкула-Мураева оказывается Коломойский был категорически против!

Смотрите, как интересно: Ринат Ахметов как человек понимающий, как там всё устроено, пока Порошенко был президентом, они были лучшими друзьями. Кстати, на президентских выборах Вилкул выдвигался, чтобы у Бойко оттягивать голоса, по их договорённости. Теперь президент сменился, но не на Зеленского, а на Коломойского», – рассказал Куликов.

«Теперь партнёрство у Ахметова с Коломойским, и всё выдвижение вот этого «Оппозиционного блока» нужно для одного: они наберут ноль целых, хрен десятых, а предназначение в том, чтобы мочить «Оппозиционную платформу «За життя» Бойко, Рабиновича и Медведчука. Вот вся ваша политика до копейки. Они все там – Вилкул, Мураев и прочие орали громче всех, что мы, в отличие от Медведчука и Рабиновича, конечно же, включим Ефремова в список: «Мы его защищали всегда», и результат где?

В интернете есть замечательное видео. Там тоже из вилкуло-ахметовской группы есть такой Мураев, который недавно туда перебежал. Так вот, он смысл своей избирательной кампании, знаете в чём видит? Он собирается разоблачать Бойко», – добавил политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее первый номер в списке «Оппоблока» на парламентских выборах Евгений Мураев вызвал лидера «Оппоплатформы «За життя» Юрия Бойко на политическую дуэль.