Ахметов предложил Порошенко «расписать пулю»

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украиной правят не политики, а такие олигархи, как Ринат Ахметов, которым совершенно всё равно, с каким президентом договариваться.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-советник главы МВД Арсена Авакова, бывший боевик АТО Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А никого не удивляет, что главным финансовым партнёром Януковича был олигарх Ринат Леонидович Ахметов? Так он на сегодняшний день является и главным партнёром действующего президента Порошенко. Строй меняется, но аллигаторы остаются. Сидел раньше Ахметов, разговаривал с Януковичем. Сдрыснул Янукович – Ахметов говорит: «Ничего страшного, заходи, Пётр Алексеевич, мы сейчас с тобой пулю распишем». И расписали с Петром Алексеевичем.

Проблема не в этих куклах, которые убегают, сбегают. Проблема в олигархате, который эту всю историю и контролирует», – сказал Кива.

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