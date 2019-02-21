//exit;
21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Ахметов предложил Порошенко «расписать пулю»

Украиной правят не политики, а такие олигархи, как Ринат Ахметов, которым совершенно всё равно, с каким президентом договариваться.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-советник главы МВД Арсена Авакова, бывший боевик АТО Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«А никого не удивляет, что главным финансовым партнёром Януковича был олигарх Ринат Леонидович Ахметов? Так он на сегодняшний день является и главным партнёром действующего президента Порошенко. Строй меняется, но аллигаторы остаются. Сидел раньше Ахметов, разговаривал с Януковичем. Сдрыснул Янукович – Ахметов говорит: «Ничего страшного, заходи, Пётр Алексеевич, мы сейчас с тобой пулю распишем». И расписали с Петром Алексеевичем.

Проблема не в этих куклах, которые убегают, сбегают. Проблема в олигархате, который эту всю историю и контролирует», – сказал Кива.

Читайте также: Ахметов заставляет своих рабочих голосовать за Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть