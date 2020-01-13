13.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Пропаганда, СМИ, Украина
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Ахметов трудоустроил нацистку, переодевшуюся в Гитлера в годовщину трагедии в Одессе

Новый телеканал олигарха Рината Ахметова «Украина 24» подписал контракт на показ шоу скандально известной телеведущей Янины Соколовой, которая в годовщину сожжения жителей Одессы 2 мая переоделась в Адольфа Гитлера, чтобы «потроллить вату».

Соколова, работавшая ранее на «5 канале» Петра Порошенко, сообщила, что формат ее шоу у Ахметова будет сохранен. Передача будет выходить поздно вечером по четвергам.

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«Собственник не влияет на мой продукт. Это главное. Радуйтесь, что проект антипропаганды будет на канале, которому доверяют жители востока и юга Украины. Лучшего варианта для размещения пришлось бы еще поискать. Ведь нас будут смотреть те, кто рядом с оккупированными территориями. И на них», – радуется Соколова.

Ранее Ахметов трудоустроил на другом своем канале – «Украина» – еще одного пропагандиста – Савика Шустера.

Украинские СМИ также сообщали, что Ахметов привлекал боевиков «Азова» для охраны своих предприятий.

Ахметов в 2014 году отказался поддержать земляков на Донбассе, требовавших воссоединения с Россией по примеру Крыма. Вместо этого Ахметов стал бизнес-партнером Петра Порошенко в Киеве. Впоследствии в ЛДНР было принято решение о введении внешней администрации на бывших предприятиях украинского олигарха.

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