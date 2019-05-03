Пропагандистка Порошенко пробила дно, переодевшись в Гитлера

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандальная журналистка связанного с Петром Порошенко пропагандистского канала “Прямой” Янина Соколова в очередном выпуске своего шоу предстала в образе Гитлера и, как она заявила, “потроллила” российских политиков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Новая серия “Вечера с Яниной Соколовой” появилась на YouTube.

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В новом выпуске “Вечера…” Соколова предстала в образе Гитлера, что, по ее задумке должно было продемонстрировать схожесть современной России с Германией во времена Второй мировой войны.

От имени фюрера Соколова обратилась к Путину.

“Хайн, Путин. Ну как там у вас майские празднички? Мы тут в аду с Йосей (Сталиным – ред.) тоже шашлычки жарим. Ну, как мы… нас. Жарят и уксусом поливают. Но я не жалуюсь. Сами виноваты. Вот Иосиф меня подкалывает, мол, я войну проиграл, дебил. Да, проиграл. Да, дебил. Я бы даже сказал, конченый. Но дело мое в Россиюшке живет. С чем вас, потомки победителей, и поздравляю. Я, честно говоря, офигел, когда узнал, с каким рвением вы отстаиваете мои идеалы. У вас есть свой исключительный особый путь, как и в Рейхе. А ваш “русский мир” уж очень смахивает на мою сказочку об “арийской расе””, – заявила Соколова от имени Гитлера.

Она “восхитилась” отношением РФ к соседним народам, их языку и культуре. А также обвинила Кремль в плагиате.

“То, что вы без объявления войны напали на Украину и аннексировали часть ее территории и назвали это “восстановлением исторической справедливости”, это вообще… Австрийцы, поляки, чехи тоже возмущались, ну и что! Мы же немецкоговорящее население защищали. А “референдум” в Крыму – это ж один в один захват Данцига! Там тоже стояли мои военные корабли, подготовленные “ополченцы” и “народная милиция”. Списывать, ребята, конечно нехорошо… Владимир Владимирович, нам злодеям, что нехорошо, то в самый раз. Эх, опять занимаетесь плагиатом! Начали выдавать свои паспорта на оккупированных территориях. Аусвайс, это, конечно, тема. Хотя всегда нужно помнить, куда эти паспорта мне потом засунули”, – цинично заявила она.

В конце своей программы Соколова обратилась к россиянам с просьбой “не быть как Гитлер”.

Скандальное видео за несколько часов после публикации посмотрели более 30 тысяч человек. Вместе с тем, наряду с восторгами “порохоботов” и националистов такой стеб за гранью приличия вызвал и массу негативных комментариев. В частности, об этом сделал свой очередной блог Анатолий Шарий. А главред одесского издания Таймер Юрий Ткачев обвинил пропагандистку Порошенко в отсутствии чувства меры.

“Штатная пропагандистка Порошенко Янина Соколова (по крайней мере – в прошлом штатная, щас может за штат вывели) решила сделать педерачу в форме офицера СС. Типа потроллить ватку. 2 мая. В день памяти жертв Холокоста в Израиле. Дело не в том, что они там злые, плохие и это всё. А в том, что они, во-первых, тупые, а во-вторых напрочь лишены банального чувства меры”, – написал Ткачев на своей странице в Фейсбук.