Ахметов вчистую продул Медведчуку на политическом и медиа поле

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов впервые провалил избирательную кампанию в Раду и получил наименьшее представительство в парламенте, пустив под откос ещё и свой телеканал из-за откровенного пиара экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife TV» заявил политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые интересы самого богатого украинца, гражданина Украины будут столь мизерно представлены в политике. Я считаю, что ошибка была, во-первых, поддержка президентской кампании: 60% ресурсов, «ТРК Украина» больше всего поддерживал Петра Алексеевича. Для меня нонсенс, с коммерческой точки зрения, всё хорошо, аудитория, охват, но канал превратился откровенно в вышиваный. Так за кого ты топишь?

Как канал продвижения политической информации «Украина» нивелировался. Да, с коммерческой точки зрения менеджеры канала могут показать эффективный результат. Да, охват. Но основная аудитория, публика абсолютно аполитичная.

Как политический инструмент, куда эффективнее тот же «Интер», куда эффективнее теперь в пуле с тремя информационными каналами, возможно этот пул ещё и пополнится, по сути, 40% рынка информационного вещания концентрируется теперь в руках Медведчука», – рассказал он.

Золотарёв также отметил, что Ахметов пиарил прежде всего Порошенко и Ляшко, а Вилкул, с которым олигарха постоянно связывают, был лишь номинальной фигурой с мизерной поддержкой.

«Ахметов: 60% Порошенко, 30% Ляшко и процентов 10 Вилкул. Потому что когда говорят, что Вилкул – это Ахметов, я говорю: «Ой, я прекрасно помню выборы 2015 года, когда Вилкул баллотировался на пост мэра Днепропетровска». Очень большое преувеличение, что Ринат Леонидович всё поставил на Вилкула. Вилкул на общих основаниях.

На мой персональный взгляд, всё-таки, надо было идти, вытаскивать бренд «Партии регионов», как ни парадоксально, но он бы выстрелил, либо идти по пути «Видродження», «Доверяй делам», – добавил политтехнолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», фиаско «Оппоблока» можно описать на языке программистов: не баг, а фича.