Фиаско «Оппоблока»: это не баг, а фича

22.07.2019, Киев, Сергей Устинов

На состоявшиеся в минувшее воскресенье парламентские выборы политические наследники Партии Регионов пошли двумя колоннами. И обе они на выборах проиграли, хотя и по-разному. Почему так произошло и могло ли быть иначе? Давайте разбираться.

Фиаско «Оппозиционного блока» под руководством Евгения Мураева заставляет думать, пользуясь сленгом программистов, что это не баг, а фича. В том смысле, что перед нами не случайная программная ошибка, а изначально заложенный системный компонент.

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После раскола прежнего «Оппоблока» на фирташевскую и ахметовскую часть, попытки последней начать самостоятельное политическое плавание напоминают то ли сюжет песни про «остров невезения», у обитателей которого «что они не делают, не идут дела», то ли квартет из басни Крылова, участники которого могут бесконечно меняться местами без какого либо толка для конечного результата.

Весной «Оппоблок» во главе с Вилкулом обеспечил последнему 4% голосов на президентских выборах, для чего пришлось объединиться с Мураевым. В июле Оппоблок во главе уже с Мураевым не сумел перепрыгнуть даже планку 4% – причем не помог даже ресурс мэров 70 городов, с которыми объединились ахметовцы в расчете на кумулятивный эффект.

Одесса и Харьков – то бишь Кернес и Труханов, на которых так рассчитывали оппоблоковцы, принесли в партийную копилку мизер – в этих городах победил Зеленский со «Слугой народа» – по спискам тотально, а по мажоритарке – за некоторыми исключениями, лишь подтвердившими общее правило. Так что «партия мэров» стала не меньшим эпикфейлом этих выборов, чем Оппоблок, в который она влилась.

А упования на всемогущество местного админресурса показали свою ограниченность. Теоретически можно было выехать и на этой козе, но для этого нужно было выдвигать свежих лошадей, а не старых, проверенных коней в расчете на то, что уж они-то борозды не испортят.

В общем, политтехнологи тупо проигнорировали существующий массовый запрос на новые лица. Вопреки ему от «мэров» шли мастодонты украинской политики, некоторые из которых в парламенте сидят уже шестой созыв. Большинство из них поплатились за такую самонадеянность – сейчас их смывает в унитаз по мере продвижения подсчета голосов к заветному рубежу в 100 %.

Не помогла Оппоблоку и политическая нумерология. Доставшийся при жеребьевке №1 в бюллетене не стал для партии счастливым, как в этом уверяли накануне ее политтехнологи.

В общем, грустная картина: золоченая карета превратилась в тыкву буквально на глазах изумленного избирателя, которому сам Коломойский прогнозировал «уверенное прохождение» Оппоблока в парламент.

Кстати говоря, кандидаты от влившейся в обновленный Оппоблок близкой к Коломойскому партии Видрождення тоже почти тотально проиграли по мажоритарке.

Эпическая битва между «каноническим» Оппоблоком и «За життя» развернулась в Донецкой области – вотчине Ахметова. Однако по спискам ахметовцы здесь проиграли Медведчуку и лишь ценой титанических усилий сохранили позиции своих выдвиженцев по четырем округам из 10. Достаточно сказать, что когда писался этот текст, лидер Оппоблока Борис Колесников до сих пор борется за мандат, идя голова в голову с выдвиженцем от «За життя». В целом по Донецкой области оба осколка Оппоблока по мажоритарке сыграли вничью, проведя по четыре своих ставленника. Еще два округа достались беспартийным самовыдвиженцам.

Итого, из знаковых персон в новую Раду от Оппоблока наверняка прорвутся Вадим Новинский и харьковчанин Дмитрий Шенцев. Сохраняет такой шанс и Колесников, борьба на округе которого еще продолжается. Зато там не будет Вилкула, Мураева, Добкина и Елены Бондаренко – последняя проиграла на своем округе в Николаевской области, где ее обошел не только малоизвестный «слуга народа», но и двое местных беспартийных самовыдвиженцев.

В целом же этой партии можно дать хрестоматийный совет – вместо перестановки кроватей пора менять непосредственно персонал. Хотя, наверное, можно попробовать пойти на третий заход – не получилось во главе с Вилкулом и Мураевым, так может, избиратели клюнут на бороду Новинского. Но есть риск получить результат даже меньше нынешнего.

Электоральный пирог, который делят между собой экс-регионалы, и так усох втрое по сравнению с домайданными временами, уйдя к Зеленскому. Теперь его приходится делить еще и с Шарием, чья партия преодолела пятипроцентный барьер в Донецкой и Луганской областях.

Кстати, о Шарие. Сторонникам видеоблогера запомнился спич Мураева на одной из предвыборных встреч в Запорожье, где фронтмен списка Оппоблока убеждал избирателей в том, что партия Шария – «это несерьезно» и предсказывал ей 2 % рейтинг. Ирония в том, что по итогу «несерьезный» Шарий оказался на соседней строчке с «серьезным» Мураевым с разницей менее одного процента набранных голосов.

При этом, несмотря на радикализацию риторики Мураева и Вилкула, подретушированный Оппоблок в глазах избирателя так и не стал «партией реванша», оставаясь в нише «крепких хозяйственников» и «производственников», востребованных на этих выборах еще меньше, чем комбаты добровольческих батальонов, так популярные в 2014 году и совершенно никому не нужные и оставшиеся за бортом политики сейчас.

Парадокс в том, что кандидаты, обещавшие «новую индустриализацию», оказались не нужны в промышленных регионах. Но это парадокс лишь на первый взгляд. Дело в том, что запрос на новые лица характерен не только для избирателей Зеленского. Наивно думать, что избирателю бело-синих нравится десятилетиями голосовать за одних и тех же.

Вспомним, как перед выборами Оппоблок рапортовал, что его старейший депутат, 86-летний Ефим Звягильский сделал избирателям одолжение и не пойдет на новый срок. По сути, номенклатуру экс-регионалов сейчас наказывают, в том числе, и за отсутствие в партии «свежей крови».

В конце концов, за последние 5 лет их оппоненты уже дважды сменили предлагаемый избирателю ассортимент политиков. А в бело-синем лагере одни и те же фамилии – со времен Кучмы и Ющенко. У экс-регионалов есть будущее только в том случае, если они перестанут восприниматься людьми, как партия «бывших».

К тому же, избирателю все сложнее объяснить, зачем ему целых два Оппоблока, и чем они принципиально друг от друга отличаются – кроме того, что лидеров одного принимает Путин, а лидеров другого – нет.

Кстати, ахметовский Оппоблок как раз и строил свою кампанию на отличии от ездящих в Москву бывших соратников из лагеря Бойко-Медведчука, подчеркивая, что не желает видеть Украину «ни колонией НАТО, ни федеральным округом России».

Итоги выборов показали, что «патриотичные регионалы» их собственному избирателю как раз и не нужны. Почти все, кто мог откликнуться на такие мессиджи, давно ушли к «Слуге народа». А сливки в борьбе за оставшуюся узкую электоральную нишу собрали более пророссийские в риторике конкуренты. Мураеву с Вилкулом осталось лишь подбирать крошки с электорального стола Зеленского.