Ахметов взял под контроль половину валютной выручки и треть ВВП Украины

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Бывший спонсор «Партии регионов», украинский олигарх Ринат Ахметов зарабатывает на угольных схемах и обороте валюты в стране, контролируя порядка 30% ВВП страны.

Об этом в интервью журналистке Соне Кошкиной заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет осуждения к Ахметову, который зарабатывает на «Роттердам+». Если будет «Роттердам+++», он тоже будет на этом зарабатывать. Потому что он играет в те игры, правила, которые прописала власть. Ахметов не является ни депутатом, ни министром, ни еще кем-то. Да, у него есть влияние, понимание, давние связи, его слышат. Но у него есть только телевизор из всего олигархического набора”, – сказал олигарх.

По его словам, активы, оставшиеся на Украине в результате ухода Януковича и его окружения с политической арены и бегства в Россию, достались Ахметову.

“Плохо лежало, он не побрезговал, взял. В результате сегодня Ринат Леонидович контролирует 30% ВВП. А при Януковиче контролировал в лучшем случае 15-20%. Но, с другой стороны, ВВП стал меньше в 2,5 раза. Контролировать ВВП – это еще куда ни шло, а мы говорим о том, что он контролирует 50% валютной выручки в стране. А до этого контролировал 20%», – заявил Коломойский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на канале Ахметова объявили, что Россия оккупировала Азовское море