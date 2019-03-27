Ахметовцы хвалятся попаданием в санкционный список России

27.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Попавшая под санкции России часть «Оппозиционного блока», ориентирующаяся на олигарха Рината Ахметова, не будет сателлитами Кремля. Об этом в эфире канала «Klymenko Time» заявила экс-нардеп Елена Бондаренко, поддерживающая кандидата от «ахметовского крыла» «Оппоблока» Александра Вилкула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это доказательство того, что эти люди точно будут торговаться. Эти люди не будут стоять в приёмной у Путина и просить: «Дайте нам список, чё мы там должны сделать для вас?». Они будут торговаться с точки зрения национального интереса, это чистые прагматы, эти люди отвечают за конкретный сектор в украинской экономике – это промышленность, это собственное производство. Конечно, они будут преследовать интерес собственного, отечественного производителя», – похвалила Бондаренко своих соратников, верных идеям украинского самостийничества.