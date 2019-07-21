Ахметовцы наступают на пятки вакарчуковцам

21.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжают публиковать промежуточные результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах

По данным, которые в своем блоге обнародовала киевская журналистка Соня Кошкина, на 15-00 пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает 49% голосов избирателей.

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Второе место с результатом 14% занимает «Оппозиционная платформа – За Жизнь», третье – «ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (11%), четвертое – «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

На грани прохождения партия «Голос» (5%) певца Святослава Вакарчука, на пятки которой наступает «Оппозиционный блок» (4%).

При этом, по данным другого экзитпола, партия Вакарчука не проходит в Раду.