Ахметовцы штабелями ложатся под Порошенко

05.04.2019, Москва

Украинские политики, связанные с олигархом Ринатом Ахметовым, в ходе нынешней избирательной компании с потрохами продалось пока еще действующему президенту Петру Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера Порошенко подписал закон об увеличении пошлины на импорт металлолома на два года. Цена на импорт была 42 евро, теперь будет 58. Что это значит и почему он подписал это вчера? Металлурги – читай олигарх Пинчук и олигарх Ахметов – лоббировали этот законопроект уже давно. Он [Порошенко] расплатился, точнее, вернул то, что они ему пообещали и сделали в первом туре», – отметил украинский политолог.

«Мне кажется, что даже если Зеленский и выиграет выборы, то всё равно президентом станет Пётр Порошенко. Почему: потому что на сегодняшний день, к 20 числу на католическую Пасху приедут все ребята с заработков, которые проживают во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, и мы увидим цифры не 65-68, а 80-82 процента, мы уже это видели.

Второе. То, что мы видим сговор олигархов и закон, о котором я говорил, подписан, он подписан не просто так. Потому что уже есть информация о том, как господин Вилкул и другие руководители предприятий «Метинвест» и ДТЭК, которые принадлежат Ахметову, им (избирателям – ред.) говорят, что не надо идти на выборы. То есть, явка понизится.

И третий вопрос: остаётся ещё один олигарх Пинчук, о котором я говорил. Потому что если на 10 процентов даст Западная Украина, на 10 процентов даст Восточная, которая не придёт, остаётся около 18-19 процентов. Если господин Пинчук попросит певца Вакарчука выйти с предложением и сказать: «Хлопци, батькивщина в опасности. Давайте отбросим все наши споры, наши недоразумения, голосуем за Порошенко», он получит 18 процентов», – рассказал Вакаров.